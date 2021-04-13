Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации обсудила с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан развитие межпарламентских связей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга обсудила с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой перспективы развития межпарламентских связей, включая взаимодействие в рамках МПА СНГ.

Отношения между Россией и Узбекистаном имеют характер стратегического партнерства и союзничества

Валентина Матвиенко подчеркнула, что отношения между Россией и Узбекистаном имеют характер стратегического партнерства и союзничества, развиваются динамично, в том числе на международной арене.

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Спикер СФ сочла важным обсудить двустороннюю и региональную повестку в контексте подготовки предстоящего государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Россию. «Уверена, парламентарии внесут весомый вклад в успешное проведение саммита, и визит станет прорывным в двусторонних отношениях».

Валентина Матвиенко отметила, что тесное взаимодействие между законодательными органами двух стран продолжилось и в условиях пандемии. Практическим результатом совместной работы стала подготовка и согласование Меморандума о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции, добавила Председатель Совета Федерации.

По ее словам, важным направлением двустороннего взаимодействия стало развитие межрегиональных связей. Стороны обсудили перспективы проведения в Москве II Форума межрегионального сотрудничества и выступили за активизацию взаимодействия на уровне региональных парламентов.

В ходе беседы были затронуты вопросы массовой вакцинации от COVID-19. Валентина Матвиенко выразила уверенность, что именно вакцинация позволит нормализовать эпидемиологическую обстановку. Спикер СФ отметила ускоренную регистрацию вакцины российского производства в Узбекистане.

Танзила Нарбаева поблагодарила за оперативную помощь России в период пандемии. «Ваша страна направляла тесты, бригады российских врачей консультировали узбекских коллег. В этом проявляется дружба между нашими народами».

Касаясь темы культурно-гуманитарного взаимодействия, Председатель Совета Федерации напомнила, что Узбекистан лидирует по количеству студентов, обучающихся в российских вузах. «В Узбекистане функционируют 12 филиалов российских высших учебных заведений. Так мы сохраняем единое образовательное пространство».

Председатель Сената Олий Мажлиса отметила обоюдную заинтересованность в развитии образовательных программ.

Во время встречи Валентина Матвиенко пригласила узбекскую делегацию принять участие в работе третьего Евразийского женского форума и в подготовке Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Валентина Матвиенко

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Григорий Карасин

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Лилия Гумерова

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Танзила Нарбаева

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Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой

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Во встрече также участвовали сопредседатель от российской части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан , председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции между Советом Федерации и Сенатом Олий Маджлиса. Согласно документу стороны намерены обмениваться информацией о свой законодательной деятельности в этой сфере, изучать практику реализации соответствующих законодательных актов, обсуждать международный опыт управления миграционными процессами, совершенствовать договорно-правовую базу России и Узбекистана в сфере миграционного регулирования.

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