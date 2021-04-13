Федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт» отмечает 15-летие

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня ФГБУ «Южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг Спорт» Минспорта России исполняется 15 лет. 13 апреля 2006 года была заложена основа крупнейшей спортивной базы на юге России.

«Юг Спорт» был образован путём слияния ФГУП «Республиканский учебно-тренировочный комплекс яхт-клуб «Сочи» и ФГУП «Республиканский учебно-тренировочный комплекс г. Сочи». Таким образом, в оперативное управление «Юг Спорта» перешли сочинские исторические спортивные объекты: Центральный стадион (ныне – стадион им. Славы Метревели) и яхт-клуб (ныне – Центр парусного спорта).

Строительство стадиона началось ещё в 1964 году методом народной стройки. Спустя годы этот объект стал для сочинцев местом для занятий спортом, проведения мероприятий различного уровня, спортивных соревнований.

Богат «Юг Спорт» и историческими олимпийскими объектами. Парусный центр был введён в эксплуатацию в Сочи накануне московской Олимпиады в 1980 году как резервная база по подготовке сборной команды СССР и вот уже более 40 лет является центром притяжения яхтсменов со всей страны.

С 2009 года Южный федеральный центр спортивной подготовки находится в ведомственном подчинении Министерства спорта Российской Федерации. Распоряжением Правительства Российской Федерации в 2014 году он был преобразован в ФГБУ «Юг Спорт». 13 лет бессменным руководителем федерального центра является Михаил Дрёмов.

Сегодня «Юг Спорт» – одно из самых современных спортивных учреждений страны. Круглый год на базе тренируются национальные сборные и региональные команды страны по более 50 видам спорта. Благоприятные климатические условия и современное оснащение делают базу идеальным местом для тренировочных сборов, подготовки к соревнованиям, а также проведения соревнований международного уровня.

«Юг Спорт» – уникальная база с точки зрения природных и климатических особенностей: два города-курорта, субтропики – Сочи, филиал в среднегорье – Кисловодск. «Юг Спортом» успешно реализован комплексный подход, обеспечивающий во время тренировочного процесса использование профильной спортивной инфраструктуры, услуги проживания, питания, системное постнагрузочное восстановление и комплексное медицинское научно-методическое сопровождение, что подчёркивает универсальность и многофункциональность базы.

В спортивную инфраструктуру в Сочи входят Федеральный центр единоборств, Центр парусного спорта, стадион имени Славы Метревели, Центр тяжёлой атлетики, тренировочное поле стадиона. В 2018 году в рамках Чемпионата мира по футболу стадион им. С. Метревели стал местом проведения тренировочных мероприятий для сборной команды Бразилии. Основное и тренировочное поля соответствовали всем требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Функционеры бразильской сборной и игроки дали высокие оценки качеству газона и оставили самые положительные отзывы.

После Чемпионата мира – 2018 руководство Российского футбольного союза и тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым выбрали поле стадиона им. С. Метревели в качестве тренировочной площадки к матчам команды. Теперь российские футболисты ежегодно проводят сборы на объекте Южного федерального центра спортивной подготовки.

«Юг Спорт» – это ещё и богатое олимпийское наследие: Ледовый дворец спорта «Айсберг» и Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека, комплекс трамплинов «К-95» и «К-125» («Русские горки») с трассой для лыжного двоеборья в Красной поляне. Объекты прибрежного кластера «Юг Спорта» в настоящее время многофункциональны и эффективно используются и под летние виды спорта, а комплекс трамплинов является уникальным объектом, так как это один из немногих в мире трамплинных комплексов, совмещённых с трассой для лыжного двоеборья.

Филиал в Кисловодске был включен в состав ФГБУ «Юг Спорт» в 2011 году, а в 2012 году была начата реконструкция базы в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российский Федерации на 2006-2015 годы» и получила свое продолжение в 2016-2020 годах.

В состав филиала в Кисловодске входят две базы: «Верхняя» и «Нижняя». Универсальность «Верхней базы» – фактор среднегорья (на высоте 1240 м над уровнем моря), который многие десятилетия используется тренерами и спортсменами для достижения более высоких результатов в таких видах спорта, как лёгкая и тяжёлая атлетика, борьба, фехтование, бокс, бобслей, велоспорт, фристайл, сноуборд.

В настоящее время спортивная инфраструктура «Верхней базы» включает в себя стадион и легкоатлетическое ядро, поле для регби, спортивно-тренировочный комплекс, водно-тренировочный комплекс, ледовый каток, крытый легкоатлетический манеж, гостиницу, медицинский центр ФМБА России, а также филиал Инновационного центра Олимпийского комитета России. Все спортивные объекты и территория базы полностью соответствуют стандарту «Доступная среда» и оборудованы для маломобильных групп граждан.

На «Нижней» базе завершается заключительный этап реконструкции легкоатлетического стадиона, четырёх универсальных площадок с универсальным покрытием под теннис, наклонной беговой дорожки, трёхэтажного корпуса с трибунами для футбольного поля.

Ежегодно в «Юг Спорте» проходит более 300 учебно-тренировочных сборов и более 100 крупных (в том числе городских, всероссийских и международных) соревнований, а также корпоративных мероприятий (спартакиад, фестивалей ГТО, конференций, семинаров).

Среди крупных международных соревнований, которые принял «Юг Спорт» за последние 15 лет, – матчи Чемпионатов Европы по регби, Чемпионат мира по самбо, Всемирные игры ампутантов и колясочников IWAS, III Зимние Всемирные военные игры, Первенство Европы по фехтованию среди юниоров и кадетов. В конце апреля – начале мая этого года Ледовый дворец спорта «Айсберг» ФГБУ «Юг Спорт» примет Чемпионат Европы по прыжкам на батуте.

На базе «Юг Спорта» ежегодно проходят крупные всероссийские соревнования: чемпионаты и Кубки России по лёгкой атлетике, чемпионаты и Кубки России по парусному спорту, регби, фигурному катанию, кёрлингу и многим другим видам спорта.

В перспективах развития учреждения в Сочи планируется создание Центра настольного тенниса, Центра национальных сборных команд по регби в селе Раздольное Хостинского района, а также единого Центра подготовки национальных сборных команд России по футболу путём объединения спортивной инфраструктуры «Юг Спорта» и «Спутник-Спорта».

В Предгорном районе Ставропольского края предлагается создать Спортивный центр летних и зимних видов спорта на отметке 1603 м над уровнем моря. Реализация проекта будет способствовать появлению Центра трёхуровневой спортивной подготовки, не имеющего аналогов в России.

«База «Юг Спорт» растёт и развивается, набирается бесценного опыта и старается сделать всё, чтобы российские команды и сборные имели лучшие условия для тренировок и соревнований. И самая дорогая, высокая награда для коллектива – это победы и медали наших спортсменов», – отмечает директор ФГБУ «Юг Спорт» Михаил Дрёмов.

Пресс-служба Минспорта России

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