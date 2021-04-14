А. Акимов, А. Отке и Ю. Важенин приняли участие в работе 14-й Конференции парламентариев Арктического региона

Source: Russia – Council of the Federation

Ю. Важенин выступил с докладом на тему о приоритетах устойчивого экономического развития Арктики.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Анна Отке ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа и член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Юрий Важенин ВаженинЮрий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли участие в работе 14-й Конференций парламентариев Арктического региона.

Мероприятие состоялось в онлайн-формате.

С докладом на тему «Приоритеты устойчивого экономического развития Арктики» выступил Юрий Важенин.

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Он напомнил, что для решения задач развития Арктического региона в России создано Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, принят Федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», утверждена новая Стратегия развития Арктической зоны РФ до 2035 года, а также Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

«Стратегия развития Арктической зоны РФ определяет основные направления, задачи и меры по развитию Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Поставлены конкретные цели. В первую очередь, это повышение качества жизни двух с половиной миллионов граждан, проживающих в Арктической зоне, рост экономики арктических регионов, развитие Северного морского пути как глобального транспортного коридора», — отметил сенатор.

14-я Конференция парламентариев Арктического региона

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Александр Акимов

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14-я Конференция парламентариев Арктического региона

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Юрий Важенин

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14-я Конференция парламентариев Арктического региона

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14-я Конференция парламентариев Арктического региона

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По его словам, отдельные перечни мер выработаны для достижения задач в сферах экономического развития Арктической зоны, развития науки и технологий в интересах освоения Арктики, охраны окружающей среды, мероприятий плана развития инфраструктуры Северного морского пути.

«Мировое сообщество осознало, что Арктический регион требует не завоевания, а развития и бережного отношения. Отрадно, что на сегодняшний день все страны Арктического региона признают, что концепция Идеи мирового устойчивого развития, сформулированная как: «Удовлетворение потребностей настоящего времени не может подрывать способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности», как никогда актуальна для Арктики», — сказал российский законодатель.

«Единый системный подход для всех без исключения мог бы дать больше возможностей для обеспечения экологической безопасности Арктики, а общие правила позволили бы избежать спекуляций в этой сфере. Примером совместного сотрудничества могла бы стать разработка экологического стандарта Арктики международного действия», — подчеркнул Юрий Важенин.

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