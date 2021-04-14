Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РДШ#Открытый космос14.04.2021 11:40

Всероссийский фестиваль «Открытый космос»

Среди 600 заявок отбора на Всероссийский фестиваль «Открытый космос» было выделено порядка 180 участников из 36 регионов России. В течение двух дней школьники смогли познакомиться поближе с космосом: они побывали с экскурсией в Звездном городке, встретились и пообщались с летчиками-космонавтами и специалистами российской ракетно-космической отрасли, устроили гонку на роверах, смогли выйти в открытый космос в виртуальной реальности, прошли «квизы» и многое другое.

10 апреля 2021 года накануне Всемирного дня авиации и космонавтики состоялся финал Фестиваля в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ с участием почетных гостей: советника генерального директора Фонда содействия инновациям Ивана Бортника, начальника Управления Президента по общественным проектам администрации Президента РФ Сергея Новикова, заместителя Министра просвещения РФ Дениса Грибова, заместителя Министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, вице-президента Российской академии наук Алексея Хохлова, директора Департамента перспективных программ «Сфера» Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прохорова, исполнительного директора Российского движения школьников Ирины Плещевой и Оксана Леоновой дочери летчика-космонавта, дважды Героя СССР Алексея Архиповича Леонова.

Команды из Красноярского края, Курской области, Санкт-Петербурга и Новосибирской области, чьи технологические проекты стали лучшими, получили ценные призы от организаторов — общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».

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Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».

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