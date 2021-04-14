Source: Russia Federal Space

#НПО автоматики#Семихатовские чтения14.04.2021 22:15

В Екатеринбурге начались Семихатовские чтения

В городе Екатеринбурге стартовал VIII Молодежный космический форум «Семихатовские чтения», организатором которого является НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Больше 60 свердловских школьников представят исследовательские и инженерные проекты в пяти секциях и поборются за главный приз — поездку на Байконур.

12 апреля, в День космонавтики, стартовала первая секция форума «Естественные науки». В этом году соревнование юных разработчиков посвящено 60-летию со дня первого полета человека в космос. Участники презентовали технологию опреснения морской воды, спроектировали работоспособные модели парашюта по идее Леонардо да Винчи и предложили вариант модификации роторного паруса.

«В течение трех лет я изучала изобретение Леонардо да Винчи, чтобы понять, как оно устроено и можно ли его применять в современной жизни. Космонавтам нужно не только улететь на Международную космическую станцию, но и вернуться на Землю. Для этого сейчас используется парашют, который помогает им осуществить мягкую посадку. Моя разработка ничуть не уступает используемым сегодня парашютам. Более того, моё изобретение раскрывается в полёте со 100 процентной вероятностью, что значительно повышает безопасность космонавтов, а плотный может выдерживать больше нагрузки», — объяснила концепцию проекта ученица Лицея № 130 Ольга Гудина.

Традиционно работа форума разделена на пять секций: две из них отведены естественным наукам, еще две — инженерным, одна — гуманитарным. В течение двух недель школьники в возрасте от 12 до 18 лет будут защищать свои работы перед экспертами, в числе которых ученые, опытные инженеры, программисты и исследователи. Кроме того, 17 и 18 апреля в рамках форума пройдет VII областной турнир по робототехнике и 3D-моделированию «Лунные роботы». Финал «Семихатовских чтений» состоится 22 апреля во Дворце молодежи. Все участники будут удостоены дипломов и памятных наград, лауреаты соревнований получат денежные призы, а победителей в каждой из секций ждет космический подарок — поездка на космодром, где дети увидят пуск ракеты.

Организаторами Молодежного космического форума «Семихатовские чтения» выступают НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова и МАОУ лицей № 110 имени Л.К. Гришиной при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

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