Е. Борисов провел заседание рабочей группы по поддержке развития малых форм хозяйствования в сфере АПК

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании определен круг субъектов малых форм хозяйствования, меры поддержки которых будут рассматриваться рабочей группой.

В Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы по вопросу подготовки предложений по поддержке и созданию условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса. Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель рабочей группы при Комитете СФ Егор Борисов. БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия)

На заседании обсуждались вопросы, связанные с определением круга субъектов малых форм хозяйствования, меры поддержки которых будут рассматриваться в рамках деятельности рабочей группы.

Егор Борисов отметил, что под этим понятием подразумеваются личные подсобные хозяйства, крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприятия, микро- и малые предприятия, некоммерческие организации садоводов и пчеловодов. «Речь идет о поддержке всех этих форм хозяйствования».

Сенатор подчеркнул, что для малых сельхозпроизводителей основополагающим является вопрос кооперации. «Личное подсобное хозяйство, крестьянское хозяйство должны перерабатывать свою продукцию, сбывать ее, получать определенные материально-технические ресурсы, иметь доступ к финансовым ресурсам», — сказал парламентарий.

Заместитель директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Рената Бибарсова в своем выступлении отметила важность развития всех малых форм хозяйствования в сфере АПК, начиная с хозяйств населения и заканчивая кооперативами.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Егор Борисов

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Александр Карлин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Александр Карлин и Ирина Рукавишникова

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Ирина Рукавишникова

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Егор Борисов

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Дина Оюн

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Объем адресной государственной поддержки малых форм хозяйствования в прошлом году составил порядка 14 миллиардов рублей. Это гранты и субсидии, которые направляются напрямую фермерам и кооперативам. В общем объеме господдержки около 28 процентов приходится на малый агробизнес. В текущем году прогнозируется примерно такой же объем финансирования», — сообщила она.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области заместитель председателя этого Комитета Александр Карлин, КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва руководитель Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова Александр Петриков, президент Российской саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» Андрей Морозов, ученые и эксперты.

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