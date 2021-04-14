Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Конференция14.04.2021 16:15

Конференция молодых ученых открылась в ИКИ РАН

В среду, 14 апреля 2021 года, в Институте космических исследований Российской академии наук открылась XVIII Конференция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные космические исследования».

Цель конференции, которая проводится ежегодно, — дать возможность молодым ученым самостоятельно представить результаты своей работы, получить опыт выступления перед аудиторией и публичного обсуждения научных результатов.

В 2021 году конференция проводится совместно с Международным космическим форумом, посвященным 60-летию первого полета человека в космос (МГУ имени М.В. Ломоносова, в рамках конференции «Ломоносов-2021»). Формат заседаний — смешанный: очный и дистанционный, заседания секций транслируются на канале YouTube СМУС ИКИ РАН.

Секции конференции:

Физика солнечной системы;

Астрофизика и радиоастрономия;

Дистанционное зондирование Земли;

Космическое приборостроение и эксперимент;

Теория и моделирование физических процессов;

Исследование планет.

15 апреля в ходе конференции состоится круглый стол, посвященный популяризации науки, и в частности космических исследований, в России. В нем примут участие молодые ученые, популяризаторы науки и научные коммуникаторы. Подробная программа доступна на сайте конференции.

ИКИ РАН

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