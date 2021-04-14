Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный14.04.2021 10:30

Кубок Спартакиады, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, получила команда Космического центра «Восточный»

В рамках празднования Дня космонавтики в городе Циолковском состоялся финишный этап комплексной Спартакиады, посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. В эстафете, маршрут которой проходил от Стартового до Технического комплекса космодрома Восточный, приняли участие 5 команд. Первыми пришли спортсмены ФКУ Специальное управление № 60 МЧС России, вторыми — Космический центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), третьими — команда МАУ ДЮСШ ЗАТО Циолковский.

Всего в Спартакиаде приняли участие шесть команд — это представители различных организаций, работающих на территории ЗАТО Циолковский. Первыми прошли соревнования по настольному теннису, команда филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» заняла первое место. Следующими были соревнования по мини-футболу, по результатам которых первое место у команды МАУ ДЮСШ ЗАТО Циолковский. В турнире по волейболу победила команда МАУ ДЮСШ ЗАТО Циолковский.

По итогам Спартакиады на третьем месте МАУ ДЮСШ ЗАТО Циолковский, на втором месте команда ФКУ Специальное управление № 60 МЧС России, и победителями в общекомандном зачете во всех видах соревнований стала команда Космического центра «Восточный». Именно они получили переходящий Кубок комплексной Спартакиады.

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