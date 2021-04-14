Л. Гумерова: Наш законопроект нацелен на совершенствование реализации права граждан на бесплатное профессиональное обучение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор стала соавтором законопроекта, внесенного в нижнюю палату парламента.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан рассказала о законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих».

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Среди авторов документа, внесенного в Государственную Думу, — также заместитель председателя Комитета СФ Виктор Кресс КрессВиктор Мельхиоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Томской области и депутаты нижней палаты парламента.

Законопроект разработан с целью регламентации участия органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования

Лилия Гумерова отметила, что законопроект разработан с целью регламентации участия органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации установленного законом об образовании права обучающихся на бесплатное профессиональное обучение по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения ими образовательной программы среднего общего образования, образовательных программ среднего профобразования в образовательных организациях субъектов РФ и муниципальных образовательных организациях.

«Для этого в законопроекте часть 2 статьи 8 Закона об образовании дополняется нормами, в соответствии с которыми органы государственной власти субъектов РФ наделяются правами на организацию предоставления профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в образовательных организациях субъектов РФ, а также на предоставление господдержки профессионального обучения в пределах образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных образовательных организациях», — сказала сенатор.

Кроме того, продолжила Лилия Гумерова, статья 9 Закона об образовании дополняется новой частью 5, в соответствии с которой органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделяются правом на организацию профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных образовательных организациях.

Для обеспечения согласованности правового регулирования в различных законодательных актах РФ соответствующие корреспондирующие изменения вносятся в Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отметила Лилия Гумерова.

Принятие и реализация законопроекта не потребуют выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета Российской Федерации.

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