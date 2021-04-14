Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДНХ#День космонавтики14.04.2021 14:25

На ВДНХ в павильоне «Космонавтика и авиация» открылась фотовыставка «Земля в иллюминаторе»

В Москве в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» прошло торжественное открытие выставки космической фотографии «Земля в иллюминаторе». Уникальная экспозиция посвящена 60-летию полетов Ю.А. Гагарина — первого космонавта планеты и Г.С. Титова — первого космического фотографа и кинооператора.

В выставке приняли участия летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин, исполнительный директор

СоюзМаш России Сергей Иванов, старший вице-президент — заместитель директора Дирекции розничного бизнеса Михаил Болоняев и исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики Александр Марусев. В рамках мероприятия состоялось гашение памятного конверта, посвященного 60-летию первого полета человека в космос и открытию выставки редактором журнала «Восток» Русланом Титовым.

Впервые в России представлены фотоработы десяти российских космонавтов, выполненные с применением специальной фотобумаги и инновационных технологий — 3D стерео-вариоизображения, а также первые фотографии Земли, сделанные из космоса Героем Советского Союза, летчик-космонавт Германом Титовым.

В Москве выставка будет работать до 30 апреля 2021 года, после чего ее смогут увидеть жители Калуги, Красноярска, Железногорска, Барнаула и села Полковниково — родины Г.С. Титова. Фотовыставка проводится под патронажем Госкорпорации «Роскосмос» при участии Союза машиностроителей России и содействии Промсвязьбанка, Ассоциации музеев космонавтики, Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова, Российского государственного архива научно-технической документации.

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