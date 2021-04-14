Об участии белорусской делегации в 211-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

14 апреля 2021 г.



13 апреля 2021 г. в ходе пленарного заседания 211-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО состоялось выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь во Французской Республике, Постоянного представителя Республики Беларусь при ЮНЕСКО Игоря Фисенко.

Справочно. 211-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО проходит в г.Париже 7-21 апреля 2021 г. В условиях пандемии коронавируса сессия организована преимущественно в онлайн-режиме. Белорусскую делегацию на сессии возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции, Постпред Беларуси при ЮНЕСКО И.Фисенко.

Повесткой работы Исполсовета предусмотрено обсуждение проектов Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2022-2029 гг., Программы и бюджета на 2022-2025 гг., собеседование с кандидатом на переизбрание на пост Генерального директора О.Азуле, а также подготовка 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Ожидается принятие резолюций об учреждении международных дней биосферных заповедников и георазнообразия, соавтором которых является Республика Беларусь.

В своем выступлении глава белорусской делегации обратил внимание на недопустимость политизации площадки ЮНЕСКО и необходимость сфокусироваться на решении насущных подмандатных проблем Организации, включая, в первую очередь, содействие скорейшему возвращению в школы более 100 миллионов детей, не имеющих такой возможности в связи с пандемией коронавируса. Для решения проблемы Постпред Беларуси призвал ЮНЕСКО содействовать, в том числе, приоритетному доступу преподавателей к вакцинации.

И.Фисенко напомнил, что совместное культурное наследие – это общее достояние, и что его сохранение и популяризация не должны быть подвержены политической конъюнктуре.

В ходе выступления Постпред Беларуси также отметил, что в период пандемии Беларусь продолжает нести все социальные обязательства государства по выполнению ЦУР. При этом по оценкам международных экспертов, сегодня прогресс нашей страны по достижению ЦУР составляет 70%.

В завершение глава белорусской делегации поблагодарил ЮНЕСКО за эффективное сотрудничество, результатом которого стало включение пяти белорусских проектов в Программу участия на 2021-2022 гг.

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