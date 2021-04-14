Одобрены изменения в статью Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Речь идет о заключении долгосрочных договоров на оказание услуг с использованием судов атомного ледокольного флота.

Одобрены изменения в Федеральный закон «О внесении изменения в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации. Речь идет о заключении долгосрочных договоров на оказание услуг с использованием судов атомного ледокольного флота.

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Докладчиком по вопросу выступил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов. ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области

По его словам, изменения направлены на актуализацию правового регулирования отношений по ледокольной проводке, перевозке грузов, пассажиров или иных услуг, необходимых для целей торгового мореплавания и оказываемых судами атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути.

«Принципиально важно, что это также создание условий для привлечения долгосрочного заемного финансирования для строительства серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220», — сказал сенатор.

Он добавил, что статья 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации дополняется новым пунктом, согласно которому допускается заключение долгосрочных договоров возмездного оказания услуг, необходимых для целей торгового мореплавания, оказываемых судами атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути.

«Это будет способствовать превращению Северного морского пути в функционирующую международную морскую магистраль», — подчеркнул Константин Долгов.

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