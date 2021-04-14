Олег Матыцин и Игорь Левитин открыли Чемпионат России по настольному теннису

Source: Russia Ministry of Sport

13 апреля Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и помощник Президента Российской Федерации, председатель Попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин приняли участие в открытии Чемпионата России по настольному теннису.

Соревнования проходят в столичном спортивном комплексе «Чертаново». Разыгрываются медали в командных соревнованиях, смешанном парном, парном и одиночном разрядах.

Олег Матыцин отметил, что у настольного тенниса есть хорошие перспективы развития: «Мы видим, что в регионах активно строится и совершенствуется инфраструктура для занятий настольным теннисом, в том числе массовых. Многое делается для подготовки спортивного резерва и сборных команд. Ещё один важный момент – это кадры. Это работа наших вузов, кафедр, готовящих специалистов. Важно также создание конкурентной среды и системы соревнований».

«Должна быть выстроена пирамида, чтобы дети имели возможность приходить в спортивные школы, а затем повышать своё мастерство и завоёвывать медали. Есть программа развития настольного тенниса в России. Есть хорошие специалисты – практически во всех вузах ведётся их подготовка. Будем надеяться на результат», – подчеркнул Министр.

Олег Матыцин поздравил Федерацию настольного тенниса России с завоеванием двух лицензий на участие в Играх XXXII Олимпиады в Токио (Япония). Полина Михайлова и Кирилл Скачков в марте успешно выступили на Мировом олимпийском отборочном турнире в Катаре. Следующий отборочный этап пройдёт в Португалии с 21 по 25 апреля. На нём будут разыграны пять мужских лицензий и четыре женских.

«Поздравляю Федерацию с завоеванием двух олимпийских лицензий. Есть ещё шанс побороться за квоты. В ближайшее время пройдут соревнования в Португалии, и мы надеемся, что лицензий будет ещё больше», – сказал Олег Матыцин.

«Хочу поблагодарить Минспорт России и Федерацию настольного тенниса за проведение Чемпионата в это нелёгкое время. Хотел бы поздравить спортсменов из России, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских играх. Надеюсь, мы ещё пополним ряды тех, кто отправится на Игры», – заявил Игорь Левитин.

Олег Матыцин, говоря о вакцинации российских спортсменов, которым предстоит участие в Играх Олимпиады, отметил, что данный процесс проходит в соответствии с планом в тесном взаимодействии с Федеральным медико-биологическим агентством. «Главный критерий – это безопасность, минимизация рисков заболевания. Здоровье спортсменов было, есть и остаётся нашим главным приоритетом. Надеюсь, вакцинация будет проведена успешно, и на Олимпийских играх мы будем в максимальной форме, чтобы показать хорошие результаты», – подчеркнул Министр.

После церемонии открытия Олег Матыцин и Игорь Левитин приняли участие в специально организованном мини-турнире по настольному теннису.

Пресс-служба Минспорта России

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