Олег Матыцин провёл заседание Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 апреля, состоялось заседание Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет волейбол 2022». Председателем Совета является Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдёт в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут 10 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Участники заседания утвердили Отчёт о выполнении Плана деятельности, Годовой отчёт, новую редакцию локальных нормативных актов, концепции, подготовленные по функциональным направлениям деятельности Оргкомитета.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин:

«Сегодня на обсуждение был вынесен широкой круг вопросов, среди них – утверждение итогов деятельности Оргкомитета и вовлечённых в подготовку организаций в 2020 году, перспективы работы в 2021 году. Были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой Чемпионата мира в регионах. Важное внимание уделено вопросу обеспечения безопасности, приведению тренировочных и соревновательных арен в соответствие с международными регламентами, определены сроки, в течение которых данная работа должна быть завершена.

Мы определили наше дальнейшее взаимодействие с Международной федерацией волейбола. В очередной раз отмечен конструктивный и эффективный характер совместной работы Оргкомитета, Всероссийской федерации волейбола, а также всех организаций, представители которых входят в состав Наблюдательного совета».

Пресс-служба Минспорта России

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