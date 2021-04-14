Source: Russia Federal Space

#Роскосмос14.04.2021 01:50

Поздравляем с юбилеем Александра Петровича Лопатина

Сегодня, 14 апреля 2021 года, исполняется 65 лет руководителю работ, специалисту в области эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности, заместителю генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александру Лопатину.

Александр Петрович окончил Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО имени Ленинского комсомола (1978 г.), Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского (1987 г.); к.т.н. (2004 г.). С 1978 по 2004 гг. проходил военную службу на космодроме Байконур в должностях от инженера отделения отдельной инженерно-испытательной части до заместителя начальника космодрома по научно-исследовательской и испытательной работе.

В 2004 — 2005 гг. — заместитель начальника Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. С 2006 по 2009 гг. — сопредседатель Государственной комиссии по проведению летных испытаний средств выведения космических аппаратов, заместитель председателя Государственной комиссии по проведению летных испытаний космических комплексов военного и двойного назначения. С 2009 г. — первый заместитель председателя Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.

Александр Лопатин принимал участие в организации и проведении летных испытаний ракет-носителей «Протон-М», «Союз-ФГ», «Рокот»; разгонных блоков «Бриз-М», «Фрегат»; космических аппаратов «Кобальт-М», «Родник-С», «Меридиан», «Персона», «Глонасс-М», транспортных кораблей «Союз ТМА-М», «Прогресс-М»; ракетно-космических комплексов «Днепр», «Лиана» и др.

В 2009 году завершил военную службу в должности начальника вооружения — заместителя командующего Космическими войсками РФ. В 2009-2011 гг. — заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИмаш» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов; в 2011-2013 гг. — заместитель руководителя Федерального космического агентства; 2013-2018 гг. — заместитель генерального директора по производству ПАО «МАК «Вымпел»; в 2018-2019 — исполнительный директор по обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос», с 2019 г. — заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности.

Лауреат премии Правительства РФ (2003). Награжден орденами «За военные заслуги» (1996), «Почета» (2008) и медалями.

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