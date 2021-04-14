Source: Gazprom in Russian

Релиз

14 апреля 2021, 13:15

Сегодня в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) состоялось совещание по вопросам сотрудничества ПАО «Газпром» с Республикой Бурятия и Забайкальским краем.

В нем приняли участие первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и первый заместитель Председателя Правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

На совещании были рассмотрены перспективы газификации Республики Бурятия и Забайкальского края. Отмечено, что в соответствии с поручениями Правительства РФ регионы должны определить прогнозные объемы потребления газа до 2030 года, а также утвердить целевые прогнозные топливно-энергетические балансы, учитывающие стоимость газа и межтопливную конкуренцию.

На основе этих балансов совместно с «Газпромом» должны быть актуализированы Генеральные схемы газоснабжения и газификации республики и края до 2030 года с учетом перспектив развития добычных и газотранспортных мощностей компании в Восточной Сибири.

Справка

В настоящее время «Газпром» не поставляет природный газ в Республику Бурятия и Забайкальский край.



Управление информации ПАО «Газпром»

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