Сенаторы отчитались о мониторинге реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития ряда регионов

Source: Russia – Council of the Federation

На «парламентской разминке» поднимались вопросы, касающиеся тарифной политики, поддержки МСП, разработки закона о рыболовстве и др.

В ходе «парламентской разминки» сенаторы выступили по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

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