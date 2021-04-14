Совет Федерации одобрил увеличение числа кандидатов, включаемых в общефедеральную часть списка на выборах в Государственную Думу

Source: Russia – Council of the Federation

Число кандидатов в общефедеральной части списка увеличивается с 10-ти до 15-ти.

Совет Федерации на 503-м заседании одобрили изменения Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы в части увеличения числа кандидатов, включаемых в общефедеральную часть списка кандидатов.

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Соавтором документа выступил Вадим Деньгин ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области в период исполнения им полномочий депутата Государственной Думы.

На заседании СФ закон представил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

По его словам, поправки в законодательство предусматривают увеличение максимального количества кандидатов, включаемых в общефедеральную часть выдвигаемого политическими партиями федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы до 15 кандидатов. В соответствии с действующей редакцией в общефедеральную часть выдвигаемого политическими партиями федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы может быть включено до 10 кандидатов.

Планируется, что новый порядок будет применяться уже в ходе ближайших выборов депутатов нижней палаты парламента осенью 2021 года.

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