Состоялась рабочая поездка Евгения Грабчака в Республику Крым и Севастополь

Source: Russia Ministry of Energy

Крымский полуостров, 14 апреля. – Евгений Грабчак провёл ряд выездных совещаний в рамках рабочей поездки в Республику Крым и Севастополь.

Так, в Симферополе и Севастополе заместитель Министра провёл совещания, на которых обсуждались вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом, планы развития газотранспортной системы, реализация Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» в части энергетики.

«Ведётся последовательная работа по развитию энергетической инфраструктуры полуострова. Необходимо создавать условия для того, чтобы как промышленные, так и бытовые потребители были обеспечены надёжным, бесперебойным электроснабжением. Поэтому необходимо безусловно соблюдать сроки реализации мероприятий в рамках федеральной целевой программы», – отметил Евгений Грабчак.

В ходе рабочей поездки он также провёл совещание с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросам энергообеспечения Севастополя. Стороны обсудили работу топливно-энергетического комплекса города и планы его дальнейшего развития.

Заместитель Министра обозначил необходимость ежегодной актуализации схемы и программы развития электроэнергетики Севастополя, а также необходимость скорейшего урегулирования вопросов по размещению объектов электросетевого хозяйства, сооружаемых в рамках федеральной целевой программы.

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