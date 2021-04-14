Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Вебинар14.04.2021 17:50

«ТЕРРА ТЕХ» проведет вебинар по космическим технологиям и искусственному интеллекту для финансового сектора

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), совместно с ведущими мировыми операторами спутников дистанционного зондировании Земли, компаниями-лидерами в области поставки и обработки геопространственных данных, Спутниковая система «Гонец» и при участии ПАО «Промсвязьбанк» 23 апреля 2021 года в 11:00 по московскому времени проведет открытый вебинар «Космические технологии и искусственный интеллект для финансового сектора».

В рамках вебинара будут продемонстрированы практические подходы к решению задач в области контроля действующих и потенциальных заемщиков, мониторинга застрахованных активов и территорий и информационно-аналитического сопровождения инвестиционной деятельности компаний.

Вебинар адресован менеджерам банков и финансовых организаций, ИТ-директорам, директорам по цифровому развитию, руководителям и сотрудникам департаментов, работающих в области управления рисками и прогнозирования, андеррайтинга, скоринг-менеджмента, кредитного мониторинга и аналитики, специалистам по инвестиционной деятельности, а также страхователям имущества и рисков при ведении хозяйственной деятельности компаний.

В программе вебинара:

Дистанционное зондирование Земли как отрасль: определение, назначение, технологии;

обогащение данными: космические сервисы для финансовых учреждений;

оценка кредитоспособности заемщиков, кредитных рисков и андеррайтинг по данным ДЗЗ;

кредитный скоринг и формирование тарифной политики на основе данных космической съемки;

космический мониторинг залоговых объектов (строительство, сельское хозяйство и др.);

ДЗЗ для страхования недвижимого имущества: прогнозирование наступления и верификация страховых случаев, оценка ущерба; оценка факторов риска

страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты: геотехнический мониторинг опасных объектов с точки зрения наступления ЧС и нанесения ущерба окружающей среде;

в помощь due diligence: инвестиционная оценка земель, территориальных активов и объектов.

Подробная информация и регистрация на вебинар по ссылке.

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