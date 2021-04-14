Т. Москалькова: Система защиты прав и свобод человека усилилась благодаря использованию новых, дистанционных технологий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы заслушали Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за 2020 год.

На 503-м заседании верхней палаты перед сенаторами выступила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она представила доклад о своей деятельности за 2020 год, а также краткую информацию об итогах работы за весь период своих полномочий.

Среди ключевых событий прошлого года Татьяна Москалькова отметила внесение поправок в Конституцию РФ, направленных на усиление гарантий социальных прав граждан.

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Кроме того, сказала она, прошлый год в связи с пандемией существенно повлиял на наше мировоззрение, заставил пересмотреть эффективность всей системы защиты прав и свобод человека и гражданина.

По словам Татьяны Москальковой, пандемия сказалась на количестве и тематике обращений в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ, поступивших в 2020 году. Их общее количество составило 44 тыс., две тыс. из них – коллективные обращения. «Острая востребованность института государственной правозащиты стала ощущаться с первых дней пандемии. На специально организованную «горячую линию» и по электронной почте в этот период к нам поступило около трех тысяч обращений».

В период пандемии использовалась практика приема граждан по видеоконференцсвязи и по «горячей линии», рассказала Татьяна Москалькова. «Использование современных технологий позволило значительно ускорить процесс рассмотрения и повысить качество обработки обращений, многие из которых касались вопросов возвращения из‑за рубежа, доступности лекарственных средств, организации работы и дистанционного обучения».

За пять лет рассмотрено более 205 тыс. обращений, 11 тыс. из них — коллективные, более 20 тыс. граждан приняты в ходе личных приемов, в том числе с организацией выездов в регионы РФ, — отметила Уполномоченный по правам человека в РФ.

По ее словам, в 2020 году наиболее чувствительными оставались вопросы невыплаты заработной платы, обеспечения социальным жильем, доступности и качества медицинской помощи, насилия в колониях, воспрепятствования проведению публичных мероприятий без достаточных для этого оснований, нарушения права на безопасную окружающую среду и другие. «Постоянным в течение последних пяти лет является запрос на справедливость – социальную справедливость, а теперь еще и процессуальную справедливость, когда дело касается необоснованных отказов от возбуждения уголовных дел либо халатного их ведения или прекращения».

«Нам удалось увеличить в шесть раз количество дел, по которым восстановлены права граждан», — сказала Татьяна Москалькова.

Среди других достижений она отметила устранение в отношении 25 тыс. граждан нарушений в сфере ЖКХ, защиту прав более 70 тыс. работников, сохранение жилья в отношении 21 тыс. ипотечных заемщиков и др.

Главным событием в сфере законотворческой деятельности стало принятие федерального закона об уполномоченных по правам человека в субъектах Федерации. В документе закреплены единые стандарты их работы по защите прав человека и гражданина. «Всего за пять лет предложения Уполномоченного по правам человека учтены в 45 законах».

Татьяна Москалькова остановилась также на вопросах международного сотрудничества в сфере правозащиты. Уполномоченным по правам человека сделано 63 обращения в адрес международных организаций по вопросам, связанным с нарушением прав российских граждан.

«В 2020 году был завершен первый этап совместного проекта с Советом Европы и Министерством труда и социальной защиты РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годов».

Реализовано более 40 проектов в области правового просвещения, в том числе с помощью новых дистанционных форм – видеоконференцсвязь, вебинары и т. д. Более 27 миллионов человек приняли участие в едином уроке по правам человека, рассказала Татьяна Москалькова.

Она ответила на вопросы сенаторов, в частности об использовании цифровых технологий институтами уполномоченных по правам человека, оказании помощи осужденным, недопустимости применения «клеток» в судах, синхронизации федерального и регионального законодательств об уполномоченных по правам человека.

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга дала высокую оценку деятельности Татьяны Москальковой на посту Уполномоченного по правам человека в РФ и поблагодарила ее за эффективное взаимодействие с верхней палатой парламента.

Выступая по итогам доклада Татьяны Москальковой, председатель Комитета СФ по конституционнону законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края отметил, что в тексте доклада появились новые значимые главы и разделы, посвященные, в частности, общероссийскому голосованию по Конституции, защите прав человека в условиях распространения коронавирусной инфекции, защите прав граждан в контексте развития информационных технологий и вопросы ресоциализации осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В связи с этим Андрей Клишас рассказал о старте социального проекта «Начни с чистого листа», организованном ФК «Тотем» совместно с ФСИН России, направленного на ресоциализацию несовершеннолетних воспитанников колоний и призвал сенаторов РФ принять участие в мероприятиях ФК «Тотем» и ФСИН России в ряде регионов страны.

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