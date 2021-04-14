Уточнены права и обязанности субъектов, выполняющих функции иностранного агента

Source: Russia – Council of the Federation

Одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Одобрены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения прав и обязанностей субъектов, выполняющих функции иностранного агента.

Докладчиком по вопросу выступил член Комитета СФ по международным делам Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края

По его словам, данный документ завершает пакет законопроектов, разработанный сенаторской комиссией по защите суверенитета России совместно с коллегами из Государственной Думы. «Все остальные законы из этого пакета уже подписаны Президентом Российской Федерации и многие уже вступили в силу».

«Нынешние изменения непосредственно связаны с предотвращением деструктивного влияния извне на суверенные избирательные процессы в нашей стране. Их смысл состоит в том, чтобы каждый российский избиратель имел достоверную информацию о кандидатах на выборные должности в части их возможной связи с зарубежными структурами», — сказал Андрей Климов.

Он пояснил, что вводятся понятия кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Кандидаты обязаны указывать это, в частности, при подаче заявления в соответствующую избирательную комиссию, эти же сведения должны содержаться в подписных листах в поддержку кандидата и в избирательных бюллетенях, занимать не менее 15 процентов площади (объема) в его агитационных материалах, а также в агитационных материалах избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах такого кандидата (в том числе в составе списка кандидатов)».

«Важно отметить, что указанные лица не лишаются права быть избранными, но защищается право избирателей на полноту информации о подобных лицах», — подчеркнул Андрей Климов.

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