Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата15.04.2021 00:30

100 лет со дня рождения космонавта Георгия Берегового

Сегодня, 15 апреля 2021 года, исполняется ровно 100 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Георгия Берегового. Георгий Тимофеевич родился 15 апреля 1921 года в селе Фёдоровка Полтавской области, а детство провёл в городе Енакиево Донецкой области. Именно здесь, в Енакиево, зародилась в нём мечта о небе. Но путь к исполнению намеченного не был лёгким.

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Две «Звезды» Георгия Берегового. Проект ЦПК «Герои войны — Герои космоса»

В школе он занимался авиамоделизмом, а мечтал о настоящих полётах, ещё бы: ведь лётчиком собирался стать его старший брат, Виктор: «Когда я увидел его в синей форме лётчика, в душе всё перевернулось. Он стал кумиром не только для меня, но и для всех мальчишек … главное было в его человеческом обаянии, в сочетании силы с душевностью, которую он буквально излучал, вместе с глубокой приверженностью к авиации, захватившей и нас, мальчишек».

Небо влекло к себе неудержимо, поэтому, узнав, что в Енакиевский аэроклуб, где уже занимался старший брат, легче поступить молодому рабочему с завода, Жора бросает школу на восьмом году обучения и поступает на металлургический завод учеником электрослесаря. Но вот беда: младший Береговой не достиг совершеннолетия. По ходатайству комсомольской организации Енакиевского металлургического завода — в виде особого исключения! — Георгий Береговой был принят в аэроклуб. Теперь ему пришлось совмещать занятия в аэроклубе с работой в цехе на заводе.

Вскоре — ему едва минуло шестнадцать лет — он впервые поднял самолёт в воздух, а в семнадцать — опять-таки в виде исключения! — добился зачисления в школу военных лётчиков. Окончил Георгий Береговой училище в канун Великой Отечественной войны. Летом 1941 года ему, выпускнику Луганской авиашколы, надлежало прибыть в Бобруйск для прохождения службы в разведывательном полку. Здесь, в Белоруссии, и начались для него «пороховые будни» войны.

Через год, в 1942 году, он освоил пилотирование штурмовика Ил-2. Это была грозная и мощная машина — настоящий «летающий танк». Немецкие истребители специально охотились за ними. Однажды самолёт Берегового был сбит. От места вынужденной посадки лётчик отправился в путь пешком, таща на себе парашют и то оборудование, которое полагалось снять с потерпевшего аварию самолёта. В полк попал только на пятые сутки. Его уже и не ждали, полагали, что погиб.

В огненные годы войны Георгий Тимофеевич Береговой был командиром эскадрильи 90-го гвардейского штурмового авиационного полка 4-ой гвардейской штурмовой авиационной дивизии 5-го штурмового авиационного корпуса в составе 5-ой воздушной армии 2-го Украинского фронта. С мая 1942 года он совершил 185 боевых вылетов, бомбил и штурмовал вражеские танки, артиллерийские батареи, речные переправы и эшелоны, 3 раза был сбит, 3 раза горел в самолёте, но всегда возвращался в строй.

За героизм, бесстрашие, высокое лётное мастерство в 1944 году командующий корпусом генерал Николай Каманин представил прославленного воздушного аса Берегового к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза. Окончание войны застало его в Чехословакии, неподалёку от города Брно. 11 мая 1945 года Герой Советского Союза лётчик — штурмовик Береговой приземлился вместе со своей эскадрильей, успешно закончив очередной боевой вылет. Он стал сто восемьдесят пятым и последним.

В августе 1948 года он приехал в Москву. Но в академию он не попал, и помешали вовсе не экзамены, а одна поистине судьбоносная встреча. Георгию Тимофеевичу встретился один несловоохотливый, но очень остро заинтересовавший его человек — полковник Шатунов. Он отбирал лётчиков для работы в лётно-испытательном институте, и Береговой согласился. Стать лётчиком-испытателем было для Георгия Тимофеевича больше чем мечтой. То был путь к ещё одной вершине лётного мастерства. Работа в лётно-испытательном институте, продолжавшаяся в течение 16 лет, проверяла на прочность самого Берегового. И он уверенно проходил трудную, требующую всех его сил проверку.

Позже, анализируя всю свою жизнь, Георгий Тимофеевич говорил, что очень большую роль в его судьбе сыграл Юрий Алексеевич Гагарин. Полёт первого космонавта земли подтолкнул Берегового к новым переменам в его карьере лётчика. Именно благодаря Гагарину Георгий Береговой «заболел» космонавтикой. Георгию Тимофеевичу уже было за сорок, когда его судьба снова круто повернулась и начался, наверное, самый трудный и самый опасный путь к новой, совсем неизведанной вершине.

Прошло два с лишним года. Шла весна 1963. Береговому пришла телеграмма, текст которой был следующим: «Береговому ложиться в госпиталь для прохождения обследования по программе один», то есть по программе подготовки космонавтов. Телеграмма эта открывала путь в космос. Медицинские результаты были великолепными, и официальная государственная комиссия подтвердила: годен. В феврале 1964 года Берегового зачислили в отряд космонавтов.

«Когда я пришёл в Центр, за спиной у меня было 43 прожитых года, в их числе 28 лет лётной практики. Казалось бы, подобное соотношение чисел само по себе должно устранить все опасения по части накопленной организмом закалки и выносливости. Но на деле всё оказалось не так», — вспоминал Береговой.

Георгий Тимофеевич знал, что с медицинской точки зрения его здоровье и организм в полном порядке. Главной заботой оставалось преодоление возраста. В группе, кого ни возьми, каждый моложе лет на 10, а то и больше. Свести этот разрыв к минимуму можно было лишь с помощью физкультуры и спорта. Береговой начал усиленные тренировки: занялся штангой и гимнастикой, бегал на длинные дистанции, а ещё бегал на лыжах и занимался теннисом. И он своего добился: сбросил лишний вес, его кровяное давление стало соответствовать показателям человека двадцатипятилетнего, пульс снизился до стабильных 64 ударов в минуту.

26 октября 1968 состоялся полет пилотируемого корабля «Союз-3» с космонавтом Георгием Береговым на борту. С тех пор с космодрома Байконур было произведено более полутора сотен запусков легендарного корабля из семейства «Союзов». А тогда, 53 года назад, Георгий Тимофеевич Береговой стал первым, кто после трагической гибели товарища по отряду космонавтов, командира «Союз-1» Владимира Комарова, отправился в полет на космическом корабле одноименной серии. Полностью закончив программу эксперимента, 30 октября 1968 года космонавт Георгий Береговой благополучно вернулся на Землю.

За мужество, проявленное в испытательном полете на корабле «Союз-3», 47-летний Георгий Береговой был награжден второй «Золотой Звездой» Героя Советского Союза. Интересно, что первую медаль и звание Героя СССР Георгий Тимофеевич получил ровно за 24 года до своего первого космического полета — 26 октября 1944 года, за мужество, героизм и отвагу, проявленные в воздушных боях Великой Отечественной войны.

Затем на его плечи легла ответственность за весь Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Он возглавлял его с 1972 по 1987 год. За это время в Центре были подготовлены 239 космонавтов, осуществлено 38 запусков, начата программа международного сотрудничества «Интеркосмос».

Георгий Тимофеевич Береговой ушёл из жизни 30 июня 1995 года. Память об этом удивительно мужественном, ярком, светлом человеке жива. Его имя золотыми буквами вписано в историю мировой авиации и космонавтики, и оно не подвластно забвению.

Лауреат Государственной премии (1981). Награжден орденами Ленина (1944, 1968), Боевого Красного Знамени (1942, 1943), Богдана Хмельницкого III ст. (1944), Александра Невского (1943), Отечественной войны I ст. (1945, 1985), Красной Звезды (1954, 1955), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III ст. (1975), медалями СССР и РФ. Награжден орденами Георгия Димитрова (НРБ, 1970), Государственного знамени (ВНР, 1985), Красного знамени с бриллиантами (ВНР), Крест Грюнвальда III ст. (ПНР), Тудора Владимиреску V ст. (СРР), «Народный герой Югославии» II ст., иностранными медалями. «Заслуженный летчикиспытатель СССР» (1961). Почетный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (1994), Географического общества Азербайджана. Почетный гражданин городов: Калуга, Енакиево, Щелково, Ворошиловград (ныне Луганск), Винница (оба Украина), Телави (Грузия), Плевен, Сливен (НРБ).

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КОСМИЧЕСКИЙ КАМИКАДЗЕ. Угол атаки космонавта Берегового. Документальный фильм РК Медиа

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