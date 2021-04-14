Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата14.04.2021 08:30

90 лет со дня рождения Юрия Степановича Карпова

В среду, 14 апреля 2021 года, исполнятся 90 лет со дня рождения специалиста по проектированию системы управления работой бортовой аппаратуры Юрия Степановича Карпова.

Окончил Таганрогский авиационный техникум (1951 г.), Таганрогский радиотехнический институт (1956 г.); д.т.н. (1989 г.). С 1956 г. — работал в ОКБ-1 НИИ88/ЦКБЭМ/РКК «Энергия» им. С.П. Королёва (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), г. Королёв Московской обл., прошёл путь от инженера до начальника отдела по разработке систем управления бортовыми комплексами космических аппаратов.

Принимал активное участие в экспериментальной и лётной отработке первых искусственных спутников Земли, разгонных блоков Д и ДМ ракетно-космического комплекса Н1-Л3, космических кораблей «Восток», «Восход», АМС «Луна», военных разведывательных космических аппаратов «Зенит», транспортных пилотируемых кораблей «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», грузовых кораблей «Прогресс» и «Прогресс М», орбитальных станций «Салют», «Мир» и Международной космической станции.

Один из основоположников направления, связанного с теоретической, проектной и практической разработкой систем управления бортовой аппаратурой, объединяющих электрооборудование, средства интеграции человек-машина, автоматику и вычислительную технику космических аппаратов. Лауреат Ленинской премии (1976 г.). Награжден орденом Ленина (1961 г.), медалями Федерации космонавтики СССР и России.

Выдающийся разработчик бортовой аппаратуры Юрий Степанович Карпов скончался 23 декабря 2001 года. Похоронен на Образцовском кладбище Щёлковского района Московской области.

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