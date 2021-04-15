Алексей Миллер и Леонид Михельсон рассмотрели вопросы взаимодействия «Газпрома» и «НОВАТЭКа»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 апреля 2021, 17:00

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия компаний.

Справка

В январе 2015 года компания Группы «Газпром» Gazprom Marketing & Trading Singapore и компания Yamal Trade подписали долгосрочный договор купли-продажи сжиженного природного газа с проекта «Ямал СПГ», реализуемого «НОВАТЭКом» совместно с зарубежными партнерами. Контракт предусматривает поставку 2,9 млн тонн СПГ в год. Срок действия договора составляет более 20 лет.

Управление информации ПАО «Газпром»

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