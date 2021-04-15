Антон Рубцов: «В Генсхеме особое внимание уделено анализу наиболее значимых внешних и внутренних вызовов развития нефтяной отрасли»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 апреля. – Директор Департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов в ходе расширенного заседания Комитета Государственной Думы по энергетике рассказал о проекте актуализированной Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года.

Он пояснил, что важнейшей целью было отразить в документе вопросы повышения внутренней эффективности и технологической оснащенности нефтяной отрасли, а также снижения зависимости от кратко- и среднесрочных колебаний рыночной конъюнктуры.

«При актуализации особое внимание уделено анализу наиболее значимых внешних и внутренних вызовов развития нефтяной отрасли, включая учёт последствий влияния пандемии на ситуацию на мировом рынке нефти и оценку структурных изменений в мировом энергетическом секторе в рамках глобального энергетического перехода в сторону развития низкоуглеродной энергетики и декарбонизации сектора», – сообщил Антон Рубцов.

Генеральная схема содержит четыре прогнозных сценария добычи нефти. В основу прогноза положена проектно-техническая документация по каждому из более чем 2,5 тысячи действующих или планируемых к разработке до 2035 года месторождений, актуализированная с учётом текущих планов нефтяных компаний.

«На первом этапе реализации Генеральной схемы, до 2025 года, совокупные капитальные вложения в добычу нефти без учёта газового конденсата составят в зависимости от сценария от 6,3 до 8,23 трлн рублей. На втором этапе, в 2026-2035 годах, капитальные вложения составят 14,61 – 19,02 трлн рублей», – рассказал Антон Рубцов.

По его словам, в части переработки нефти в Генсхеме разработаны три сценария развития. Все они обеспечивают выполнение целей и задач Энергостратегии: надёжное обеспечение внутреннего рынка моторными топливами, рост уровня модернизации и выхода светлых нефтепродуктов, рост объёмов экспорта светлых нефтепродуктов. Ожидаемый диапазон объёмов первичной нефтепереработки нефти до 2035 года составит от 248 до 302 млн тонн в год. При этом выход светлых нефтепродуктов составит, в зависимости от сценария, от 71% до 74%.

Глава Департамента отметил, что на горизонте до 2035 года планируется прохождение пика потребления автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, после чего потребление начнёт постепенно снижаться. Это связано и с повышением эффективности работы двигателей, и с распространением других видов топлива. При этом эксперты сходятся во мнении, что потребление авиакеросина будет расти.

«С учётом обеспеченности России нефтеперерабатывающими мощностями мы видим возможность для существенного профицита и, соответственно, экспорта продукции. Нам необходимо иметь нефтеперерабатывающие заводы с хорошей конфигурацией, чтобы они производили больше целевой конкурентоспособной продукции и меньше продукции с низкой добавленной стоимостью, которую они вынуждены за тысячи километров возить. Поэтому задача по модернизации НПЗ крайне важная», – прокомментировал Антон Рубцов.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

MIL OSI