А. Карлин: Контакты законодателей с деятелями российского искусства помогают определять пути развития и поддержки культуры

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось открытие выставки мастеров Художественного факультета ВГИК.

Заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Карлин КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края открыл в Совете Федерацию выставку «Мастера Художественного факультета Всероссийского института кинематографии имени С.А. Герасимова».

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Экспозиция приурочена к 100-летию создания Всероссийского института кинематографии имени С.А. Герасимова. Она включает в себя около пятидесяти живописных и графических работ, а также скульптур известных в стране художников, графиков, скульпторов.

Как отметил Александр Карлин, относительно небольшая экспозиция работ мастеров художественного факультета ВГИК отражает высокий профессиональный уровень ее участников, дает очень емкое представление о многогранности и глубине исторических и творческих традиций, региональных особенностях природы, быта, труда и культуры жителей нашей страны.

В Совете Федерации состоялось открытие выставки мастеров Художественного факультета ВГИК

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В Совете Федерации состоялось открытие выставки мастеров Художественного факультета ВГИК

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В Совете Федерации состоялось открытие выставки мастеров Художественного факультета ВГИК

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В Совете Федерации состоялось открытие выставки мастеров Художественного факультета ВГИК

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В Совете Федерации состоялось открытие выставки мастеров Художественного факультета ВГИК

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В Совете Федерации состоялось открытие выставки мастеров Художественного факультета ВГИК

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В Совете Федерации состоялось открытие выставки мастеров Художественного факультета ВГИК

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Выступившие Заслуженный художник Российской Федерации Олег Закоморный, профессор ВГИК Виктор Брагинский, Заслуженный художник Российской Федерации Валерий Архипов подчеркнули актуальность и значимость просветительской деятельности преподавателей художественного факультета, необходимость укрепления всесторонних контактов деятелей российского изобразительного искусства с государственными органами, институтами гражданского общества.

Участники церемонии открытия выставки высказали единодушное мнение о необходимости продолжения в будущем практики реализации подобных творческих проектов.

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