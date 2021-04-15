А. Климов: Наблюдаются все более активные попытки деструктивного внешнего влияния на российскую молодежь

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ.

Состоялось заседание рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ, посвященное попыткам деструктивного внешнего влияния на российскую молодежь.

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Мероприятие провела член Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области избранная руководителем рабочей группы.

В своем вступительном слове председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края отметил, что сенаторская комиссия не впервые обращает внимание на то, что в попытках расшатать наш конституционный строй, дестабилизировать политическую систему государства, сдержать развитие нашего Отечества зарубежные центры все активнее проводят попытки деструктивного влияния на российскую молодежь.

Сенатор напомнил, что среди основных направлений иностранного вмешательства в суверенные дела России Комиссия выделяет такие, как: работа с образовательными учреждениями, школами, студентами, финансирование образовательных программ с целью дальнейшего контроля этой сферы, ее трансформация в направлениях, которые выгодны политическим оппонентам России и вовлечение молодежи в протестные акции.

Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Андрей Климов

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Анатолий Широков

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Маргарита Павлова

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Расширенное заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему «О попытках деструктивного внешнего влияния на российскую молодёжь»

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Андрей Климов

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Эта тема требует отдельного глубокого изучения и вдумчивого реагирования, которое ни в коей мере не предполагает какую‑либо самоизоляцию или свертывание взаимовыгодного сотрудничества в сфере науки, образования, просвещения, сказал сенатор.

«За прошедшие четыре года Комиссия фиксирует, что в США и других странах НАТО, а также в структурах ЕС продолжают рассматривать работу с российской молодежью в качестве одного из приоритетных инструментов вмешательства в суверенные дела РФ. Попытки деструктивного воздействия извне на российскую молодежь за минувшие 3–5 лет существенно возросли, приняли системный, масштабный и агрессивный характер», — считает Андрей Климов.

По мнению парламентария, для этого более активно используются информационно-компьютерные технологии, идет явная подрывная и адресная работа на иностранных цифровых платформах. «Молодежной аудитории навязываются ложные представления о нашей Родине, ее истории, достижениях, традициях, ценностях, дается заведомо искаженное представление о реально существующих проблемах и путях их решения Помимо этого зарубежные центры через своих ставленников проводят индивидуальную работу в молодежной среде, в т. ч. путем вовлечения молодых людей, включая несовершеннолетних, в противоправные акции».

Сенатор привел примеры, когда при проведении несогласованных мероприятий их организаторы, включая зарегистрированных иноагентов, по существу, прикрываются молодыми людьми, провоцируют их столкновение с органами правопорядка. «Для такого рода работы США и их европейские партнеры выделяют значительные финансовые ресурсы для вовлечения отечественной молодежи в протестную активность и иные акции в интересах антироссийски настроенной части политических кругов Запада».

Помимо США и их сателлитов к попыткам деструктивного воздействия на отечественную молодежь причастны также зарубежные экстремистские центры из ряда стран Ближнего Востока и Центральной Азии, которые ведут подрывную работу с использованием псевдорелигиозной демагогии и спекуляциях на темах национально-этнического характера, сказал Андрей Климов.

По мнению парламентария, ответом на такого рода вызовы являются профилактические мероприятия, в том числе направленные на совершенствование российского законодательства. «Мы также вели и продолжаем вести разъяснительную работу, взаимодействуем как со структурами исполнительной власти, правоохранительными органами, так и с общественными организациями».

Сенатор подчеркнул, что речь идет о вдумчивой, профессиональной работе, в строгом соответствии с Конституцией России, при уважительном отношении к подрастающему поколению и их родителям.

Состоялся содержательный обмен мнениями с участием членов Комиссии СФ, представителей научного и экспертного сообщества.

В рамках заседания Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ также был рассмотрен ряд кадровых вопросов.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области был избран руководителем рабочей группы по мониторингу признаков вмешательства в суверенные дела РФ в период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу в 2021 году.

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