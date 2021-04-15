А. Майоров: Развитию органического сельского хозяйства в России должна оказываться государственная поддержка

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочее совещание по подготовке заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ на тему «Производство органической продукции в РФ: законодательное обеспечение и правоприменительная практика».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел рабочее совещание по подготовке заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при СФ на тему «Производство органической продукции в Российской Федерации: законодательное обеспечение и правоприменительная практика».

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ Сергей Белоусов, а также представители кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог». Обсуждались вопросы развития органического сельского хозяйства в странах Европейского союза и России.

Заместитель руководителя проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» Татьяна Дамм рассказала, что в прошлом году более 35 тыс. фермеров в ФРГ применяли способы ведения органического земледелия на 1,6 млн гектаров угодий, что составляет в общей сложности 10,2 проц. всех сельскохозяйственных земель.

По ее словам, Германия приняла целевую установку, согласно которой к 2030 г. доля площадей органического сельского хозяйства должна быть доведена до 20 проц. Из федерального бюджета страны выделяются значительные средства на поддержку развития органического сельского хозяйства.

Как подчеркнул в ходе мероприятия Алексей Майоров, система органического сельского хозяйства способствует сохранению водных ресурсов, повышению плодородия почв, сохранению биоразнообразия, защите климата.

«Органическое сельское хозяйство как система вносит немалый вклад в охрану окружающей среды и защиту климата. Ресурсосбережение стоит денег, а потому усилия сельхозпроизводителей должны соответствующим образом вознаграждаться», — сказал сенатор.

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