А. Турчак: Цифровые технологии должны стать основой формирования новой системы госуправления, экономики, предпринимательства, социальной сферы

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ открыл заседание Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента.

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при СФ открылось в Москве. Темой мероприятия стала «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации».

Заседание открыл первый заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента Андрей Турчак. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

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Первый вице-спикер СФ напомнил, что 11 апреля исполнилось три года с момента создания Совета по развитию цифровой экономики при СФ. Срок небольшой, но уже можно говорить о некоторых итогах нашей работы, отметил он.

«Изначально мы создавали Совет как инструмент продвижения интересов регионов и как центр компетенций в сфере доработки нашего цифрового законодательства. Совет стал ключевой площадкой для профессионального диалога между федеральным центром и регионами и соответственно выработки государственных решений в сфере цифровизации», — сказал Андрей Турчак.

По его словам, за это время появился закон о «регуляторных песочницах», об электронных трудовых книжках, стало возможным проводить электронное голосование собственников многоквартирных домов, обеспечена возможность удаленной работы.

«Отдельное направление нашей работы – распространение российских цифровых решений. Совет активно выступал за создание Единого реестра российской радиоэлектронной продукции и за предоставление налоговых льгот разработчикам отечественной электроники. Эти предложения также были нами реализованы совместно с Правительством Российской Федерации».

Андрей Турчак подчеркнул важность проектной деятельности Совета по поддержке лучших региональных практик цифровизации. «Отмечу здесь в первую очередь, ваши успехи в области региональной цифровизации. Благодаря вашим проектам цифровые технологии действительно делают жизнь людей комфортнее и безопаснее. Совет поддерживает тиражирование и масштабирование лучших практик», — сказал он, обращаясь к представителям регионов.

Первый вице-спикер СФ заявил, что тема, которая сегодня вынесена на обсуждение, — безусловно, важна для развития страны. Президент Российской Федерации включил цифровую трансформацию в число национальных целей развития России до 2030 года. «Цифровые технологии должны стать основой формирования новой системы госуправления, экономики, предпринимательства, всей нашей социальной сферы, образования, здравоохранения», — отметил Андрей Турчак.

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации»

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Андрей Турчак

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации»

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации»

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации»

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации»

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации»

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Дмитрий Чернышенко

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации»

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Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая зрелость социальной сферы и экономики субъектов Российской Федерации»

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По его мнению, сейчас важно обсудить тему методологии. Очевидно, что понадобится изменение связанного с этим нормативного поля. «Совет Федерации, наш Совет по развитию цифровой экономики готов в этой части предоставить свою площадку для доработки федерального законодательства».

На сегодня наша задача – определить первоочередные шаги регионов по подготовке Стратегии цифровой трансформации и достижения показателей цифровой зрелости, сформировать приоритеты по нашей дальнейшей законодательной работе

«На сегодня наша задача – определить первоочередные шаги регионов по подготовке Стратегии цифровой трансформации и достижения показателей цифровой зрелости, сформировать приоритеты по нашей дальнейшей законодательной работе», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

С приветствием к участникам заседания обратился заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. «Мы в Правительстве рассматриваем взаимодействие с субъектами РФ, с Советом Федерации как партнерскую работу. Для нас взаимодействие с регионами – самый действенный инструмент, потому что мы можем создавать интересные программы, инициативы. Понятно, что делать это придется вам, на местах», — сказал он, обращаясь к региональным представителям.

Дмитрий Чернышенко отметил, что он возглавляет правительственную рабочую группу «Национальная инновационная система». «В ней как раз разрабатывается две стратегии – Стратегия цифровой трансформации и Стратегия инновационного развития. Это практически на сто процентов совпадает с повесткой, которую задает Совет по развитию цифровой экономики при СФ».

Заместитель Председателя Правительства РФ подчеркнул, что Стратегия цифровой трансформации должна пронизывать все сектора. В этой связи он проинформировал о разработанных 10 отраслевых стратегиях цифровой трансформации.

В рамках заседания прошла стратегическая сессия с участием представителей профильных федеральных министерств и региональных руководителей цифровой трансформации.

Состоялось также совещание представителей федеральных органов исполнительной власти со специалистами из субъектов РФ, на котором обсуждались вопросы разработки региональных стратегий цифровой трансформации с целью достижения «цифровой зрелости» социальной сферы и ключевых отраслей экономики. Среди них, в частности, — государственное управление, развитие городской среды, транспорт и логистика, здравоохранение, образование.

На мероприятии выступили заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, заместитель Министра транспорта РФ Кирилл Богданов, заместитель Министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева.

Затем в рамках работы в группах были рассмотрены проблемы, затрудняющие достижение «цифровой зрелости» в регионах. Подготовлены предложения по устранению существующих барьеров. Состоялась плодотворная дискуссия, по итогам которой представлены презентации соответствующих предложений.

Для участия в заседании Совета по развитию цифровой экономики при СФ был зарегистрирован 101 участник. На мероприятие прибыли представители 74 субъектов РФ уровня не ниже заместителя губернатора, ответственных за вопросы цифрового развития.

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