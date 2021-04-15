А. Чернышев: Строительство бассейна Братского университета выходит на завершающий этап

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор проинспектировал строительство спортивного объекта.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области в ходе поездки в регион проинспектировал строительство бассейна Братского государственного университета.

Смотрите также

Сенатор отметил, что возведение спортивного объекта началось в 2019 г. по проекту «Новая школа». Здание уже готово, завершается внутренняя отделка и сварка металлоконструкций чаши бассейна. Смонтированы системы тепло- и водоснабжения, вентиляции, охранно-пожарного комплекса. Специалисты заканчивают монтаж и настройку оборудования для водоподготовки.

«Работая в Братске, обязательно посещаю строительную площадку бассейна университета. Как куратор проекта, отмечу, что руководство вуза ведет работу с подрядными организациями четко и максимально придерживается утвержденных сроков строительства. Из‑за пандемии было допущено небольшое отклонение, но позже график был скорректирован и отставание удалось наверстать», — сказал Андрей Чернышев.

Андрей Чернышев в ходе поездки в регион проинспектировал строительство бассейна Братского государственного университета

1 из 3

Андрей Чернышев в ходе поездки в регион проинспектировал строительство бассейна Братского государственного университета

2 из 3

Андрей Чернышев в ходе поездки в регион проинспектировал строительство бассейна Братского государственного университета

3 из 3

Как сообщил ректор Братского государственного университета Илья Ситов, все основные работы подрядная организация планирует завершить к 1 июня. После получения необходимых допусков и разрешений современный плавательный бассейн будет введен в эксплуатацию.

MIL OSI