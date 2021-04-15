Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест» пройдёт в Казани с 18 по 22 мая

Source: Russia Ministry of Sport

В пресс-центре МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, посвящённая Всероссийскому фестивалю студенческого спорта «АССК.Фест», который пройдёт в Казани с 18 по 22 мая 2021 года.

В пресс-конференции приняли участие двукратная олимпийская чемпионка, член МОК, председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК России) Елена Исинбаева, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, директор Департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Максим Уразов, представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.

Фестиваль «АССК.Фест» проходит в четвёртый раз, на территории Казани – в третий. В мероприятии примут участие 2000 студентов, представляющих 60 субъектов Российской Федерации. Соревнования примут спортивные объекты Деревни Универсиады, построенные к XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года.

В рамках фестиваля предусмотрены образовательная, деловая и культурно-развлекательная программы. Здесь пройдут суперфинал чемпионата АССК России, очный этап образовательного проекта «АССК.pro», финал Всероссийского клубного турнира «Восток vs Запад», забег АССК России на 5 км, финал конкурса «Битва болельщиков», кибертурнир и многое другое.

В спортивную программу Фестиваля вошли девять видов спорта: баскетбол (дисциплина 3х3), волейбол, футбол (дисциплина 6х6), настольный теннис, шахматы, бадминтон, киберспорт, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплина баскетбол на колясках) и регби.

Для участников будут организованы фан-зона, мастер-классы, танцевально-спортивные вечерние программы.

«Массовый студенческий спорт сегодня имеет целую выстроенную систему: комплексный подход позволяет проводить крупные спортивные мероприятия, сохранять наследие, развивать социально-общественный сектор и околоспортивный сектор. Например, сейчас в российских вузах набирают популярность движения болельщиков при студенческих спортивных клубах», – отметил в ходе пресс-конференции Максим Уразов.

«В Казани выстроена отличная логистика, наследие Универсиады работает, и мы рады это использовать на благо фестиваля. Развитие студенческого спорта в Российской Федерации идёт колоссальными темпами, разумеется, при поддержке федеральных и региональных властей», – подчеркнула Елена Исинбаева.

Организаторами фестиваля выступают Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская молодёжная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Министерство спорта Республики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.

Пресс-служба Минспорта России

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