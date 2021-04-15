В Вологодской области проходит выездное заседание межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В повестке дня – обсуждение предложений рабочей группы в проект Плана мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации.

Сенаторы – члены межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства РФ находятся в Вологодской области, где проходит выездное заседание.

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В составе группы – председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и Виктор Новожилов. НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области

Также в мероприятии принимают участие представители Министерства природных ресурсов и экологии России, Федерального агентства лесного хозяйства, представители иных федеральных органов, представители субъектов РФ, научного и бизнес сообществ.

16 апреля откроют заседание межведомственной рабочей группы председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области Со вступительным словом выступит губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области

В повестке дня – обсуждение предложений рабочей группы в проект Плана мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, исполнения рекомендаций постановления Совета Федерации «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства», а также реализации норм Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений».

В рамках мероприятия его участники ознакомятся с производственными площадками по изготовлению перекрестно-склеенных деревянных панелей и фибровых плит.

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