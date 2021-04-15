В. Матвиенко: Актуальной становится задача совершенствования законодательного обеспечения безопасности в глобальном масштабе

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ открыла Международную парламентскую конференцию, посвященную глобальным вызовам и угрозам в условиях пандемии COVID-19.

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла Международную парламентскую конференцию «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм».

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Она отметила, что проходящая в Санкт-Петербурге конференция не первая встреча по антитеррористической тематике. «Нынешняя конференция – логическое продолжение мероприятий, которые проводили в 2017 и 2019 годах».

Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей СНГ совместно с Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеей Средиземноморья и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций.

По словам Валентины Матвиенко, международный терроризм остается одной из основных проблем в сфере обеспечения безопасности. «Разразившаяся год назад эпидемия коронавируса стала новым фактором, еще более усложнившим задачу противодействия террористической угрозе».

Председатель СФ считает, что в этих непростых условиях особенно актуальной становится задача всестороннего укрепления международных механизмов сотрудничества, повышения их оперативности и эффективности, совершенствования законодательного обеспечения безопасности в глобальном масштабе.

Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм»

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С основным докладом выступил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александр Бортников. Он информировал о том, что несмотря на непростые условия, связанные с пандемией, международному сообществу удается сохранять позитивную динамику взаимодействия и продолжать совместный поиск решений актуальных проблем борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Руководитель ФСБ России выразил уверенность, что конференция послужит укреплению взаимного доверия и позволит повысить эффективность совместных усилий стран и международных организаций на антитеррористическом направлении.

Александр Бортников рассказал о террористической обстановке в период пандемии и подчеркнул, что главари международных террористических организаций расценивают снижение масштабов КТО как свое преимущество и пытаются использовать растущую нестабильность для восстановления по всему миру утраченных позиций и влияния.

Кроме того, по его словам, увеличился масштаб наркотрафика, связанного с экономической подпиткой террористических организаций. Активнее используются современные финансовые инструменты, добавил руководитель ФСБ РФ.

Александр Бортников отметил, что в России продолжается работа по законодательному закреплению мер противодействия распространению заведомо ложных сообщений об актах терроризма в Интернете, устанавливаются дополнительные требования для операторов связи. «В целом, совершенствование деятельности субъектов противодействия терроризму в нашей стране, а также нормативно-правового урегулирования позволило обеспечить превентивное реагирование на возникающие угрозы, в том числе пресечь ряд ячеек, планировавших теракты». «За последние два года российскими спецслужбами и правоохранительными органами предотвращены 129 террористических преступлений, среди которых 78 терактов», — сообщил глава ФСБ.

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс отметил, что международный терроризм и экстремизм являются глобальными угрозами и бороться с ними нужно сообща. «Международное и межпарламентское сотрудничество сейчас важно как никогда», — подчеркнул он.

Глава ПАСЕ также уделил внимание решению вопроса противодействию пандемии COVID-19, в частности, координации усилий в области вакцинации. По его словам, обмен опытом делает сильнее всех участников диалога.

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова считает, что для устранения факторов уязвимости международной стабильности, предотвращения рисков терроризма и экстремизма необходима выработка нового стратегического курса международного сообщества в целом, исключающего двойные стандарты. Сагиба Гафарова призвала уделять особое внимание пропаганде ценностей терпимости, миролюбия и толерантности в обществах.

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян обратил внимание на то, что терроризм и экстремизм превратились в одну из самых опасных проблем XXI столетия. Кроме того, стремительное распространение новой коронавирусной инфекции и связанные с ним ограничения создали серьезные проблемы во всех странах. «Проверке на прочность подвергаются политическая и социально-экономическая системы стран», — подчеркнул Арарат Мирзоян.

По мнению Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой, распространение коронавирусной инфекции стало катализатором для роста террористических и экстремистских проявлений. «Пандемия оказала влияние на изменение подходов в международных отношениях. Только равноправный диалог и взаимное уважение могут способствовать улучшению взаимопонимания и укреплению доверия», — подчеркнула она.

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов отметил, что глобальные вызовы и угрозы не могут оставаться без внимания и соответствующего ответа. В этой связи он отметил ведущую роль Российской Федерации в вопросе противостояния новой коронавирусной инфекции. «Одной из основных задач является построение эффективной защиты вызовам и угрозам, исходящим от международных террористических организаций. Одним из наиболее актуальных вопросов остается повышение качества международного сотрудничества, адаптация и совершенствование международного законодательства», — констатировал Талант Мамытов.

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный считает важным, чтобы государства приняли комплексный, сбалансированный и соответствующий правам человека подход в борьбе с терроризмом. По ее мнению, необходимо обеспечить более эффективное управление, которое исключило бы существующее условия неравенства и нестабильности, а также восстановило бы доверие к государственным институтам власти. «Хорошо, что мы можем говорить на эту острую тему в странах СНГ. МПА СНГ – эффективная площадка, подтвердившая связующую роль для национальных законотворческих институтов даже в условиях пандемии».

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева напомнила, что социальные потрясения порождают предпосылки для радикализации отчаявшихся людей, особенно молодежи. «Террористы активно пользуются сложившейся ситуацией. Как и вирус, терроризм не признает границ государств и представляет опасность для всех стран в равной степени». Танзила Нарбаева подчеркнула, что меры по противодействию терроризму и ненасильственному экстремизму должны основываться на законодательстве страны и соответствовать международным стандартам в области прав человека. «При этом классификация подобных преступлений должна быть предельно точной, однозначной и самое главное — ясной для понимания широкой общественности».

Заместитель Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Нурлан Абдиров считает, что проведение международной конференции свидетельствует об активном участии парламентского сообщества в противодействии терроризму и экстремизму. «В Казахстане решительно осуждают любые формы терроризма и экстремизма. Наша позиция состоит в том, чтобы проявлять максимальную нетерпимость к этому злу и использовать все формы борьбы с ним».

Почетный председатель Парламентской ассамблеи Средиземноморья Алия Хатуг-Буран выразила благодарность за поддержание межпарламентского диалога по борьбе с терроризмом. «Чрезвычайно важно, чтобы как можно больше парламентариев, представителей международных организаций участвовали в подобных мероприятиях», — сказала она в видеообращении к участникам конференции.

Председатель Специального комитета по борьбе с терроризмом Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рейнхольд Лопатка подчеркнул, что борьба с терроризмом и экстремизмом занимает ведущие места в повестке дня правительств всех стран. «Если мы разобщены, террористы становятся более сильными. Напротив, наша сплоченность – ослабляет террористов». По его мнению, важно, чтобы каждое государство вносило свой вклад в общее дело безопасности.

В видеообращении заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков подчеркнул, что высокий уровень конференции говорит о сохранении парламентариями преданности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. «Призываем парламентариев и правительства к тесному сотрудничеству и разработке национальных комплексных планов помощи жертвам терроризма».

Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что Содружество продолжает оставаться авторитетным и активным участником международной жизни и важным звеном системы обеспечения безопасности в европейском регионе.

Руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Андрей Новиков рассказал об изменениях механизмов вербовочной и пропагандистской деятельности международных террористических организаций.

В конференции также приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области специальный представитель СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали, Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток, представители других международных организаций, ученые и эксперты.

Работа конференции продолжится в рамках тематических сессий «Правовые механизмы международного сотрудничества в противодействии терроризму и насильственному экстремизму», «Оценка террористической угрозы и усилий по предотвращению насильственного экстремизма», «Поощрение и защита прав жертв терроризма и удовлетворение их потребностей» и «Демократии перед лицом пандемии COVID-19».

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