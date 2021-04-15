В Таврическом дворце состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Source: Russia – Council of the Federation

Открыла мероприятие Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации В. Матвиенко.

В Таврическом дворце с использованием видео-конференц-связи состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ). Открыла мероприятие Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Смотрите также

Она приветствовала коллег и выразила надежду, что осенняя сессия Ассамблеи пройдет уже полностью в очном формате.

В заседании приняли участие в очном формате главы парламентских делегаций в Ассамблее: Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова, Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Талант Мамытов, Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева.

По видеосвязи к ним присоединились Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и Председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмадтоир Зокирзода.

Участники заседания рассмотрели и утвердили проект повестки дня пятьдесят второго пленарного заседания МПА СНГ, которое пройдет 16 апреля 2021 года. Помимо этого, члены Совета заслушали информацию о решениях Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 г. и Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 г., которую представил Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

1 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

2 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

3 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

4 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

5 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

6 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

7 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

8 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

9 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

10 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

11 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

12 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

13 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

14 из 16

Заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

15 из 16

Валентина Матвиенко

16 из 16

По организационным вопросам работы сессии выступил Генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Парламентарии обсудили итоги наблюдения за избирательными кампаниями, прошедшими 10 января 2021 года: досрочными выборами Президента Кыргызской Республики и референдума по проекту закона о Конституции Республики, а также выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Кроме того, члены Совета обсудили ход подготовки к девятому Невскому международному экологическому конгрессу на тему «Экология планеты — устойчивое развитие», намеченному на 27–28 мая 2021 г. Информацию по этому вопросу представила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа

Конгресс пройдет на площадке Таврического дворца. Организатором мероприятия выступает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации при поддержке Совета Федерации и при участии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.

«Целью Конгресса является формирование международной повестки дня, связанной с политикой в сфере экологической безопасности. За прошедшие годы Конгресс стал уникальной площадкой для межпарламентского сотрудничества в сфере гармонизации экологического законодательства, для диалога и обмена опытом между представителями органов государственной власти, общественных организаций и бизнес-сообщества», — подчеркнула Елена Зленко.

Сенатор отметила, что тема конгресса – «Экология планеты – устойчивое развитие» носит всеобъемлющий характер и затрагивает практически все вопросы экологической политики, включая темы рационального природопользования, экологического просвещения, новой климатической политики, создания экономики замкнутого цикла, обеспечения экологической безопасности и развития экотуризма.

Участниками конгресса станут российские и иностранные парламентарии, руководители природоохранных ведомств стран Содружества Независимых Государств, руководители международных и национальных организаций, представители бизнес-сообщества, экоактивисты.

«Опыт государств-участников СНГ по решению актуальных экологических проблем очень важен для нас, и мы надеемся на широкое участие парламентариев и представителей содружества в работе Конгресса», — заявила Елена Зленко.

О подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму (ЕЖФ), который пройдет 13–15 октября 2021 г. рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова. Сенатор проинформировала, что в этот раз ЕЖФ будет посвящен глобальной миссии женщин в новой реальности.

В продолжение мероприятия с докладом о деятельности Экспертного совета по экономике при МПА СНГ и задачах по реализации Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года выступил председатель Экспертного совета, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.

В ходе заседания также были рассмотрены предложения в состав Экспертного совета по науке и образованию, созданного при Межпарламентской Ассамблее СНГ в 2020 году. В качестве главы Экспертного совета на утверждение глав парламентов была представлена кандидатура ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академика РАН Андрея Рудского.

С информацией о составе Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ выступила Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Сенатор напомнила, что Постановлением Совета Межпарламентской Ассамблеи от 27 ноября прошлого года о создании Экспертного совета по науке и образованию было дано поручение Секретариату в соответствии с Положением об Экспертном совете обобщить предложения по его персональному составу и представить их на утверждение на очередном заседании Совета МПА СНГ.

Кандидатуры поступили от парламентов – участников МПА СНГ, от Исполнительного комитета СНГ и от Секретариата Совета МПА СНГ. Это авторитетные специалисты в сфере образования и науки. Предложения поступили от парламентов всех государств – участников МПА СНГ, уточнила сенатор.

«Мы рассчитываем, что работа Экспертного совета будет способствовать более точному определению перспективных направлений модельного законотворчества в сфере науки и образования, повысит качество разрабатываемых в Ассамблее документов», — отметила Лилия Гумерова.

Члены Совета утвердили персональный состав Экспертного совета по науке и образованию при Межпарламентской Ассамблее государств – участников СНГ в соответствии с поступившими предложениями.

MIL OSI