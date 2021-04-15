В. Тимченко: Кировская область демонстрирует хороший потенциал для дальнейшего развития экономики региона

Source: Russia – Council of the Federation

В Кировской области проходит выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

Началось выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности открылось в Кировскую область. Делегацию сенаторов возглавляет председатель Комитета СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти региона Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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Темой мероприятия стало «Совершенствование нормативно-правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в субъектах РФ». В первый день заседания парламентарии посетили промышленные и инфраструктурные предприятия областного центра.

Вячеслав Тимченко отметил, что на сегодняшний день промышленность, прежде всего перерабатывающая, является ведущей отраслью экономики региона.

«По итогам 2020 года в Кировской области индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям составил 100,6 процента. По этому показателю она занимает пятое место в Приволжском федеральном округе. Несмотря на сложности прошедшего года, экспорт региона увеличился, в том числе за счет продукции химической промышленности, древесины, металлов и изделий из них», — сказал сенатор.

На территории Кировской области реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Уникальная производственная база, отличная региональная практика в сфере диверсификации производства и импортозамещения

Он сообщил, что с 2019 г. на территории Кировской области реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». «Уникальная производственная база, отличная региональная практика в сфере диверсификации производства и импортозамещения, опыт поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции, как мы с коллегами увидели в ходе рабочих мероприятий на предприятиях Кирова, демонстрируют хороший потенциал для дальнейшего развития экономики региона», — подчеркнул Вячеслав Тимченко.

В ходе поездки сенаторы посетили Кировский завод по обработке цветных металлов и «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек». Парламентарии ознакомились с производством и обсудили перспективы развития экспортного потенциала на территории области, актуальные вопросы в сфере ОПК и социальной защищенности работников предприятий.

Члены делегации также провели «круглый стол», посвященный мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие состоялось на базе регионального центра, созданного в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Кировской области

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Кировской области

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Кировской области

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Кировской области

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Выездное заседание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности в Кировской области

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Законодатели встретились с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Кировской области Владиславом Поповым, представителями бизнес-сообщества региона.

Сенаторы также приняли участие в мероприятии, посвященном памяти погибших воинов Великой Отечественной войны — уроженцев Кировской области. Состоялась встреча с поисковиками и родственниками погибших героев.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских, возглавляющая поисковое движение в своем регионе, организовала торжественную передачу родственникам останков двух погибших в годы войны уроженцев Кировской области, которые были найдены на полях сражений Смоленщины. Личные вещи и медальоны павших воинов вручены их родственникам.

В выездном заседании также принимают участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Брилка, БрилкаСергей Фатеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области Николай Семисотов, СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края и Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области члены Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области и Андрей Чернышев, ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края и Ольга Хохлова. ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области

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