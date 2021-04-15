Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика15.04.2021 12:10

Герой России, летчик-космонавт РФ Михаил Корниенко принимает поздравления с Днем рождения

Сегодня, 15 апреля 2021 года, летчик-космонавт РФ, Герой России Михаил Корниенко принимает поздравления с днем рождения.

Десять лет назад 2 апреля 2010 года Михаил Корниенко отправился в свой первый долгожданный космический полет в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18». Через несколько дней после стыковки со станцией Михаил Борисович отметил свое 50-летие в компании российских коллег Александра Скворцова и Олега Котова, а также астронавтов Соичи Ногучи, Тимоти Кримера и Трейси Колдвелл-Дайсон. Во время экспедиции, которая продлилась 176 суток, Михаил Корниенко выполнил выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 43 минуты. Возвращение на Землю состоялось 25 сентября 2010 года.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении космического полёта, в 2011 году Михаилу Корниенко было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

Через пять лет состоялась вторая «орбитальная командировка» Михаила Корниенко. 27 марта 2015 года, за три недели до своей очередной круглой даты, он вместе с коллегой по отряду Роскосмоса Геннадием Падалкой и американским астронавтом Скоттом Келли отправился на МКС на борту транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-16М». Во время экспедиции Михаил Корниенко совершил еще один выход в открытый космос, продолжительность которого составила 5 часов 34 минуты.

Возвращение Михаила Корниенко на Землю состоялось уже следующей весной. 2 марта 2016 года корабль «Союз ТМА-18М» под командованием космонавта Сергея Волкова доставил на Землю рекордсменов по длительности непрерывного пребывания на МКС. Налёт Михаила Корниенко и его американского коллеги Скотта Келли составил 340 суток.

Михаил Борисович провел на околоземной орбите более 516 дней, но и сейчас, уйдя из отряда космонавтов, он продолжает стремиться вверх, покорять новые вершины.

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, отряд космонавтов, коллектив ЦПК сердечно поздравляют Михаила Борисовича Корниенко с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, профессиональных успехов, благополучия, неиссякаемой энергии и новых свершений!

Проект «Год на орбите» — комплексный телевизионный проект, посвященный уникальному полету российского космонавта Михаила Корниенко, который провел на орбите 340 суток. Информация, полученная в ходе исследований в процессе этой экспедиции, возможно, будет основой для будущих более длительных экспедиций.

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