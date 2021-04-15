Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#День космонавтики15.04.2021 21:15

Главный конструктор НПО Энергомаш принял участие в научно-популярном мероприятии Yuri’s Night

В День космонавтики главный конструктор Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Петр Лёвочкин выступил перед участниками научно-популярного мероприятия Yuri’s Night, которое уже в пятый раз проходит в Перми. В своем докладе он рассказал о становлении российского двигателестроения в России и Перми, а также о судьбах и творческом пути выдающихся инженеров-конструкторов: Валентине Петровиче Глушко, Сергее Павловиче Королеве и их сподвижниках, стоявших у истоков российской космонавтики.

Начиная свой доклад, главный конструктор НПО Энергомаш поздравил всех собравшихся с Днем космонавтики, отметив, что такие праздники как 12 апреля и 9 мая — это не только наша гордость, но и пример для будущих поколений.

«Наша страна гордится великим прошлым, но благодаря молодому поколению, уверен, будет гордиться их достижениями, нашим великим будущим», — добавил Пётр Левочкин.

В ходе доклада Петр Лёвочкин рассказал о том, как в советские годы строилась кооперация между НПО Энергомаш (г. Химки) и Протон-ПМ (г. Пермь): в конструкторском бюро в Химках создавались двигатели, отрабатывались на опытном заводе, а затем передавались в серийное производство в Пермь. Так, уже многие десятилетия, на территории Протон-ПМ работает Камский филиал НПО Энергомаш, который осуществляет авторский надзор и конструкторское сопровождение всех изделий, которые делаются на Протоне-Пермские моторы. Подчиняется Камский филиал непосредственно главному конструктору НПО Энергомаш. Так что задолго до создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения, которая объединила ведущие российские предприятия, НПО Энергомаш и Протон-ПМ активно сотрудничали.

Доклад Петра Левочкина вызвал большой интерес у слушателей, после завершения выступления участники задавали вопросы о перспективных ракетах-носителях и о новых технологиях, применяемых в создании ракетных двигателей. ​

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