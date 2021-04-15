Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела в дистанционном режиме прием жителей региона.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели провела прием граждан. К сенатору обратились пять заявителей из различных муниципальных образований по вопросам, касающимся работы ЖКХ и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, социальной сферы, деятельности правоохранительных органов.

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«В центре внимания находятся вопросы социальной и правовой защиты граждан. Конечно, мы стараемся помочь каждому отдельному заявителю, но еще более действенную, системную поддержку россиянам в решении данных проблем должна оказать цифровизация сферы взаимодействия государства и гражданина», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Сенатор напомнила, что в ближайшее время на портале госуслуг появится сразу шесть новых сервисов. Среди них — «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», а также «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн», «Моё здоровье онлайн».

Парламентарий также отметила, что Министерством юстиции РФ ведется разработка Единого портала бесплатной правовой помощи и правового просвещения, тестирование которого в 10 регионах должно начаться уже в 2021 году.

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