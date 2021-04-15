И. Рукавишникова рассказала в ПАСЕ о позитивных изменениях в жизни крымско-татарского населения после воссоединения Крыма с Россией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по вопросам равенства и недопущения дискриминации.

Сенаторы Российской Федерации Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области и Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области приняли участие в заседании Комиссии ПАСЕ по вопросам равенства и недопущения дискриминации. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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В ходе заседания были рассмотрены вопросы: «Положение крымских татар», «Усиление борьбы с так называемыми «преступлениями чести»», состоялась дискуссия по ситуации вокруг Стамбульской конвенции в странах-членах Совета Европы.

Позицию российской делегации по проекту доклада о положении крымских татар представила Ирина Рукавишникова. Она подчеркнула, что российская сторона заинтересована в том, чтобы права крымско-татарского населения соблюдались в полной мере, а также в том, чтобы у мирового сообщества была наиболее полная и объективная картина происходящего в Республике Крым.

Сенатор отметила, что Конституция Республики Крым содержит три важных положения: государственными языками Крыма являются – русский, украинский и крымско-татарский; каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества; гарантируются равные условия для сохранения и развития культур всех проживающих на территории Крыма народов.

Парламентарий обратила внимание коллег на тот факт, что только после воссоединения Крыма с Россией в апреле 2014 года был принят важнейший документ – Указ Президента России о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших в ходе принудительного переселения в 1944 году. «Именно с этого момента началось восстановление исторической справедливости, политическое, социальное, национальное и духовное возрождение крымских татар», — подчеркнула парламентарий.

Ирина Рукавишникова подробно остановилась на шагах федеральных и региональных властей, предпринятых в интересах крымско-татарского населения. Сенатор проинформировала членов Комиссии о том, что, начиная с весны 2014 года на создание социально-культурных объектов, развитие национального языка и издание литературы на крымско-татарском языке выделено порядка 200 млн. долларов США, оказана помощь более тысяче семей крымских татар, в том числе через предоставление жилья и денежные дотации на завершение строительства домов.

Сенатор отметила, что впервые в Крыму создана «Общественная крымско-татарская телерадиокомпания», которая вещает на двух языках – русском и крымско-татарском, растет количество обучающихся в общеобразовательных организациях на крымско-татарском языке, выделены значительные средства на содержание и развитие крымско-татарской культуры и искусства, развивается единственный в мире Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр, ведется реконструкция крупных объектов культурного наследия крымско-татарского народа, в том числе Ханского дворца в Бахчисарае.

Принимая во внимание, что доклад не отражает всех этих масштабных позитивных изменений, а изобилует недостоверными оценками, Ирина Рукавишникова выступила с критикой проекта документа, который, по ее мнению, направлен, прежде всего, на дискредитацию исторического выбора населения Республики Крым по итогам референдума 2014 года. Сенатор также выразила сожаление, что докладчица Сунна Эварсдоттир из Исландии в силу политической ангажированности проигнорировала неоднократные приглашения российской стороны посетить Крым и получить объективную информацию.

«В журналистике и юриспруденции есть золотое правило – для того, чтобы информация считалась объективной нужно получить подтверждение в первоисточнике. Первоисточник – это представители крымско-татарского населения, проживающие в Крыму», — заключила сенатор.

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