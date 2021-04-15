Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Круглый стол#День космонавтики#Юрий Гагарин15.04.2021 09:22

Круглый стол приуроченный к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина

В четверг, 15 апреля 2021 года, в 16:30 по московскому времени Постоянное представительство России при Совете Европы проведет «круглый стол», приуроченный к 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина и Международному дню космонавтики.

В данном мероприятии примут участие генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, исполнительный директор Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космических программам, космонавт Сергей Крикалёв, начальник Центра Европейского космического агентства по подготовке космонавтов, космонавт Франк Де Винне, а также послы ряда стран-членов Совета Европы, принимавших участие в освоении космоса.

Ожидается, что центральной темой сегодняшнего мероприятия будет выдающаяся роль советских первооткрывателей космоса в развитии человеческой цивилизации, развитие космонавтики в странах-членах Совета Европы, история и перспективы международного сотрудничества в космической сфере, в том числе с использованием возможностей Совета Европы.

Трансляция будет вестись на странице Постоянного представительства в Facebook.

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