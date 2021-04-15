Source: Russia Federal Space

15 апреля 1961 года Юрий Гагарин приехал на встречу с коллективом ОКБ-1 (теперь — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где был создан космический корабль «Восток».Вот как об этом событии вспоминает ветеран предприятия Артур Михайлович Термосесов:

«Как на заказ, это был необыкновенно солнечный и теплый день. Никакие пропуска в этот день были не нужны, в открытые ворота проходной предприятия совершенно спокойно проходили жители города, узнавшие о приезде Гагарина.Митинг организовали на площади перед зданием цеха сразу, как только войдешь через правые ворота. Заблаговременно установили импровизированную трибуну из нескольких грузовиков с открытыми бортами. Площадь была заполнена, как говорится, под завязку, кто-то даже залез на крышу здания. Все улыбались в ожидании первого космонавта. Вот появился улыбающийся Гагарин в сопровождении также широко улыбающихся Сергея Павловича Королева и президента Академии наук СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша. Вместе с ними на трибуне мы впервые увидели первую группу еще не летавших космонавтов. Все они были молоды и красивы. Они тоже улыбались. Вообще, я бы сказал, что здесь было не море людей, а море счастливых улыбок, так хорошо передающих радостное состояние людей.

Сергей Павлович в отеческой манере поздравил Юрия Алексеевича с успешным полетом, сказал о космонавте много хороших слов, а также поздравил и поблагодарил коллектив предприятия за самоотверженную работу и блестящий успех.Юрий Гагарин поблагодарил создателей замечательного корабля «Восток», сказал (я постараюсь передать главный и красивый смысл его слов), что ему удалось совершить этот полет благодаря труду инженеров и рабочих, находящихся перед ним, что на самом деле это их труд создал успех, на вершине которого ему посчастливилось оказаться. Сказал хорошо, очень искренне, даже как бы слегка извиняясь перед присутствовавшими. Он также рассказал о некоторых деталях полета и о глубоком впечатлении при виде красоты нашей Земли из космоса.«Отныне дорога в космос открыта!», — так образно и пророчески сказал на этом же митинге Сергей Павлович Королев.Прошло шестьдесят лет. Человечество не только успешно освоило околоземное пространство, но сумело даже оком автоматов заглянуть на другие планеты. Однако за столько прошедших лет нисколько не меркнет подвиг Юрия Гагарина”.

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