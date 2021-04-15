Награждены участники XII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти 2020 года

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 апреля, в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации были подведены итоги XII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти, которая проходила с января по декабрь 2020 года. Также состоялась церемония открытия XIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти.

В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, президент АНО «Центральный спортивный клуб государственной службы» Геннадий Алёшин.

«Спорт – норма жизни. Важно, чтобы это был не только лозунг, а чтобы это стало частью нашей жизни, потребностью регулярно заниматься спортом, – отметил на церемонии Олег Матыцин. – Спорт ещё раз показал, что в непростой 2020 год люди, которые продолжали заниматься спортом, физической культурой и двигательной активностью, легче перенесли болезнь».

На церемонии награждения присутствовали руководители федеральных органов государственной власти, представители общероссийских спортивных федераций и других организаций, обеспечивающих успешное проведение соревнований. Все команды-участники награждены дипломами за активное участие в состязаниях.

Спартакиада среди федеральных органов государственной власти проводится с целью привлечения сотрудников министерств и ведомств Российской Федерации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации активного образа жизни, укрепления здоровья государственных служащих, развития внутриотраслевого спортивного движения.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции соревнования XII Спартакиады в 2020 году были проведены по трём видам спорта (шахматы, волейбол (мужчины, женщины), мини-футбол) из 10 запланированных. В 2020 году в Спартакиаде приняли участие 29 команд федеральных министерств и ведомств.

В этом году в XIII Спартакиаде запланировано участие более 3000 человек. В январе-апреле прошли соревнования по шахматам, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону. До конца 2021 года команды федеральных органов власти испытают свои силы и мастерство в соревнованиях по настольному теннису, мини-футболу, кёрлингу, лёгкой атлетике, плаванию и бильярдному спорту.

Пресс-служба Минспорта России

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