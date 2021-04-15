Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#ЦВО#МКС-64#Союз МС-1715.04.2021 10:50

Поисково-спасательная группа завершила перегруппировку сил перед посадкой «Союза МС-17»

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа завершили перегруппировку авиационных и наземных сил поиска и спасания для обеспечения безопасности посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Для организации поисково-спасательного обеспечения посадки в Республику Казахстан перебазировано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолет Ан-12 и две поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». Дополнительные силы присоединились к основной группе поиска и спасания в Караганде, которые принимали участие в обеспечении безопасности пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18).

В состав авиационной и наземной групп поиска и спасания вошло 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, самолеты Ан-12 и Ан-26, около 30 единиц наземной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» и более 200 военнослужащих из числа летного состава и специалистов поисково-спасательной группы ЦВО.

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17» запанирована на утром 17 апреля 2021 года. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

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