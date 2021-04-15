Проекты «Газпрома» вносят важный вклад в социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа

Source: Gazprom in Russian

Релиз

15 апреля 2021, 19:15

В 2016–2020 годах инвестиции «Газпрома» в ЯНАО — более 770 млрд руб.

Компания реализует в регионе широкий круг социально значимых проектов.

Сегодня в г. Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.

Отмечено, что масштабная работа компании на территории округа вносит важный вклад в социально-экономическое развитие региона. В 2016–2020 годах капитальные вложения компаний Группы «Газпром» (без учета «Газпром нефти») на территории ЯНАО превысили 770 млрд руб. Ключевое направление инвестиций — развитие главного для отечественной газовой отрасли Ямальского центра газодобычи. Добыча газа на его опорных месторождениях — Бованенковском и Харасавэйским — будет вестись более 100 лет.

Налоговые платежи предприятий «Газпрома» (без учета «Газпром нефти»), ведущих в ЯНАО производственную деятельность, обеспечивают значимую часть поступлений в консолидированный бюджет округа. Кроме этого, «Газпром» традиционно поддерживает реализацию социально значимых проектов — в том числе, в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Содействует повышению уровня занятости местного населения, в частности, за счет трудоустройства профильных специалистов на объекты «Газпрома». На постоянной основе участвует в региональных программах по поддержке коренных малочисленных народов Севера, сохранению их традиционного образа жизни, ремесел и культуры.

Алексей Миллер и Дмитрий Артюхов обсудили возможности участия «Газпрома» в новых социальных инициативах региона.

Справка

Основным документом, регламентирующим сотрудничество ПАО «Газпром» и ЯНАО, является Генеральное соглашение. В развитие этого документа заключаются соглашения о сотрудничестве: в марте 2021 года стороны подписали Соглашение о сотрудничестве на трехлетний период — до 2024 года.

Подписаны Меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.

В декабре 2020 года «Газпром» и ЯНАО подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы.

В рамках программы «Газпром — детям» в регионе построены многофункциональные спортивные площадки, оказана финансовая поддержка для строительства спортивно-оздоровительных комплексов в г. Новом Уренгое и г. Надыме, проведена реконструкция ряда спортивных объектов на территории округа.

Ранее «Газпром» также выделял финансирование для строительства в г. Салехарде храмового комплекса в честь Преображения Господня.

Управление информации ПАО «Газпром»

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