Сенаторы РФ во главе с Председателем Совета Федерации принимают участие в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ

Source: Russia – Council of the Federation

В Таврическом дворце пройдет Международная парламентская конференция, посвященная глобальным вызовам и угрозам в условиях пандемии COVID–19.

Делегация Совета Федерации во главе с Председателем палаты Валентиной Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга прибыла в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

Мероприятия пройдут в очном формате с частичным использованием видео-конференц-связи.

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В рамках сессии в Таврическом дворце состоится Международная парламентская конференция «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID–19. Терроризм и насильственный экстремизм».

Как отмечают организаторы мероприятия, международный терроризм в условиях пандемии только укрепил свои позиции. Воспользовавшись тем, что внимание всего мирового сообщества было отвлечено на проблему здравоохранения, террористы стали действовать более активно.

Планируется, что участники конференции обменяются информацией о работе механизмов международного сотрудничества в противодействии терроризму и насильственному экстремизму, обсудят тему прав жертв терроризма, меры по предотвращению насильственного экстремизма и последствия пандемии COVID-19 для международного сообщества.

Пленарное заседание конференции пройдет под руководством Председателя СФ, Председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко. В нем примут участие руководители парламентов стран Содружества, представители международных организаций, ученые и эксперты, представители общественных и профильных организаций.

В этот же день под руководством Председателя СФ, Председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко состоится заседание Совета МПА СНГ. В нем примут участие главы парламентских делегаций МПА СНГ и эксперты.

Участники заслушают информацию о решениях Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года и Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 года, которую представит Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Члены Совета обсудят ход подготовки к IX Невскому международному экологическому конгрессу, намеченному на 27–28 мая 2021 года, и третьему Евразийскому женскому форуму, который пройдет 13–15 октября 2021 года. Информацию по этим вопросам представят заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области соответственно.

Далее парламентарии рассмотрят итоги наблюдения за избирательными кампаниями, прошедшими в январе этого года: досрочными выборами Президента Кыргызской Республики и референдума по определению формы правления этой страны, а также выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Одновременно пройдут заседания постоянных комиссий МПА СНГ.

16 апреля Председатель СФ, Председатель Совета МПА СНГ, Валентина Матвиенко проведет 52-е пленарное заседание Ассамблеи. Центральным вопросом повестки станет законодательное регулирование миграционных процессов в период пандемии и роль парламентов государств — участников СНГ в этом процессе. С сообщениями по данной теме выступят руководители парламентов государств — участников МПА СНГ и руководители профильных европейских организаций – представители Международной организации по миграции, Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, Европейского бюро Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Европейского регионального офиса Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и др.

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