Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Республика Татарстан#Дмитрий Рогозин15.04.2021 18:30

Соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан

Сегодня, 15 апреля 2021 года, между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Республики Татарстан заключено соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон, направленное на социально-экономическое и инновационное развитие Республики Татарстан, использование результатов космической деятельности, популяризацию космической деятельности, укрепление престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики.

Важным направлением сотрудничества Роскосмоса и Республики станут развитие научного, технического и кадрового потенциала организаций Роскосмоса, а также развитие инновационной деятельности на территории Республики.

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