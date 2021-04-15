Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Республика Татарстан#Дмитрий Рогозин15.04.2021 18:30
Соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан
Сегодня, 15 апреля 2021 года, между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Республики Татарстан заключено соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон, направленное на социально-экономическое и инновационное развитие Республики Татарстан, использование результатов космической деятельности, популяризацию космической деятельности, укрепление престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики.
Важным направлением сотрудничества Роскосмоса и Республики станут развитие научного, технического и кадрового потенциала организаций Роскосмоса, а также развитие инновационной деятельности на территории Республики.