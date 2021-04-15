Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#МГУ15.04.2021 15:45

Стартует открытая программа по мировой политике и освоению космического пространства

Начался набор на новую программу обучения на курсе «Мировая политика и освоение космического пространства», организованный Корпоративной Академией Роскосмоса и факультетом мировой политики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Занятия начнутся 20 апреля 2021 года.

Курс лекций рассчитан на широкий круг слушателей, и может быть интересен студентам, специалистам российской ракетно-космической промышленности и специалистам в области мировой политики. Программа обучения раскроет политические вопросы изучения и использования дальнего и ближнего космоса в XXI веке, инструменты противодействия гонке вооружений в космическом пространстве, рассмотрит угрозы международной космической безопасности, приоритеты международного сотрудничества в интересах безопасного освоения космического пространства. Слушатели курса исследуют космическую политику и проекты на примерах государств Восточной Азии, США и Евросоюза.

Занятия проведут высококвалифицированные специалисты, среди которых Василий Гуднов, начальник отдела Департамента международного сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос», Евгения Дрожащих, заместитель начальника отдела Департамента многостороннего сотрудничества Минэкономразвития России, преподаватели ФМП МГУ: Алексей Фененко, доцент ФМП МГУ, Василий Веселов, заместитель заведующего кафедрой ФМП МГУ, Василий Кашин, доцент ФМП МГУ, Владимир Бартенев, доцент ФМП МГУ, Василий Кашин, доцент ФМП МГУ.

Продолжительность программы составляет 16 часов. Обучение проходит в дистанционном формате на русском языке. По окончании обучения участники получают сертификат. Участие бесплатное (при наличии подтвержденной регистрации). Количество мест ограничено.

Вопросы по организации обучения можно задать по электронной почте edu@roscosmos.ru

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