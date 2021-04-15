Телефонный разговор с назначенным Председателем Совета министров Ливана Саадом Харири

Source: President of Russia – Kremlin

Саад Харири Харири Саад проинформировал о развитии внутриполитической ситуации в Ливане, о принимаемых мерах по формированию в стране нового правительства и преодолению экономического кризиса. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливана.

Обсуждены актуальные вопросы региональной повестки дня. Выражена готовность к совместной работе по созданию благоприятных условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, проживающих сейчас в Ливане.

Затронуты некоторые темы двустороннего сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей и активизацию контактов между профильными ведомствами в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией, включая поставку в Ливан российских вакцин.

Президент России поздравил Саада Харири и всех мусульман Ливана с наступлением священного месяца Рамадан.

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