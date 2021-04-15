Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1715.04.2021 13:30

«Фаворы» готовятся к возвращению на Землю

В соответствии с российским графиком полета Международной космической станции на 17 апреля 2021 года запланировано возвращение экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17». На Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Командир 64-й длительной экспедиции Сергей Рыжиков и бортинженер МКС-64 Сергей Кудь-Сверчков уже две недели готовятся к возвращению на Землю по российской программе. Так, в их ежедневный распорядок дня включены четыре 20-минутные тренировки в условиях имитации земного притяжения в пневмокостюме «Чибис». Данный тренажёр представляет собой герметичные «брюки», в которых создается отрицательное давление на нижнюю часть тела. При этом измеряется частота пульса и артериальное давление у космонавтов.

«При вертикальном положении туловища кровь устремляется в нижнюю часть тела, к ногам, а сердце толкает ее вверх. Обычная работа сердца, — отмечает на своей странице ВКонтакте Сергей Кудь-Сверчков. — У космонавтов же сердце после возвращения, отвыкшее за полгода от земной нагрузки, не в состоянии внезапно переключиться на новый режим работы. Кровь оттекает от головы, а сосуды нижних конечностей испытывают повышенное давление. Чтобы приготовить кровеносную систему к возвращению домой, за 10 дней до спуска мы начинаем так называемые ОДНТ-тренировки (Отрицательное Давление в Нижней части Тела).

В завершающие два дня перед спуском на Землю сеансы «искусственной гравитации» увеличиваются до 55 минут, при этом медики непрерывно измеряют частоту пульса и артериальное давление космонавтов. Космонавты перед возвращением также выполняют дополнительные комплексы физических упражнений.

«Это позволяет уменьшить степень стресса для сосудов и сердца и быстрее восстановиться после возвращения», — подытоживает Сергей Кудь-Сверчков.

Кроме того, экипаж проводит тренировку-консультацию по методике спуска. За две недели до возвращения космонавты также начинают принимать специальные пищевые добавки, а непосредственно в день спуска — солевые растворы, чтобы предотвратить обезвоживание организма при посадке.

Предстоящей ночью на борту Международной космической станции состоится «пересменка» экипажей. По предварительной информации Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), закрытие переходных люков между кораблем «Союз МС-17» и модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции состоится в период с 01:10 — 01:30 по московскому времени 17 апреля 2021 года, расстыковка — в 04:34 и посадка спускаемого аппарата — в 07:56 мск.

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